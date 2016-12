Angebliche Waffenruhe in Syrien: Im Osten nichts Neues

In Aleppo beginnen die Aufräumarbeiten. Foto: George OURFALIAN/afp

Die widersprüchlichen Meldungen zu einer Feuerpause in Syrien lassen an erfolgreichen Friedensgesprächen zweifeln. Ohnehin beteiligt sich lediglich eine Minderheit der Kriegsparteien. Ein Kommentar.

Man wünscht Syrerinnen und Syrern, dass die geplanten Friedensgespräche im kasachischen Astana zwischen Russland, Iran und der Türkei erfolgreich sind und den Bürgerkrieg endlich beenden. Doch die widersprüchlichen Meldungen zu einer Feuerpause in dem geschundenen Land lassen einen zweifeln. Eine türkische Nachrichtenagentur hatte sie verkündet, bevor Russland widersprach.

Die Chancen sind ohnehin nicht besonders groß, dass die drei Schutzmächte Syriens im Januar einen Durchbruch erzielen werden. Mit dem Trio beteiligt sich derzeit lediglich eine Minderheit der Kriegsparteien. Unklar blieb, ob das Assad-Regime in Astana vertreten sein wird. Für Streit sorgte zudem Ankara mit dem Wunsch, Saudi-Arabien einzuladen. Dies erzürnte Teheran, das in Riad einen Erzfeind sieht. Das Trio verbindet offensichtlich nur sehr wenig.

Und so drängt sich der Verdacht auf, dass Russland, Iran und die Türkei mit den geplanten Friedensgesprächen lediglich demonstrieren wollen, dass die Vereinten Nationen, die USA und andere westliche Staaten wie Deutschland nicht mehr wie bei den Treffen in Genf mit am Tisch sitzen werden, noch derzeit den Konflikt nennenswert beeinflussen. Diese Symbolpolitik ist keine gute Nachricht für jene Syrerinnen und Syrer, die unter dem Bürgerkrieg leiden.