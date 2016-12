Angriff auf Obdachlosen: Strafe ist notwendig

Die Gewalttat gegen einen Obdachlosen im Berliner U-Bahnhof Schönleinstraße wird verfolgt und bestraft. So wird der Rechtsstaat seiner Rolle gerecht und leistet einen Beitrag zur Integration. Ein Kommentar.

Daran gibt es nichts zu deuteln: Sieben Jugendliche und junge Männer haben anscheinend in der Nacht nach Heiligabend ein schweres Verbrechen begangen, als sie versuchten einen Obdachlosen anzuzünden. Dabei spielt es keine Rolle, dass es Passanten und einem U-Bahnfahrer gelang, die Flammen zu löschen, so dass das Opfer unverletzt blieb.

Zu Recht hat daher ein Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehle wegen gemeinschaftlich versuchten Mordes gegen die Tatverdächtigen ausgestellt. Sie sitzen im Gefängnis. Den Erwachsenen droht im Falle einer Verurteilung eine lebenslange Freiheitsstrafe, den Jugendlichen wohl bis zu sieben Jahren Haft.

Es gibt also nichts daran zu deuteln: Unser Rechtsstaat funktioniert. Unabhängig von der Herkunft trifft die mutmaßlichen Täter die volle Härte des Gesetzes. Das ist richtig so. Vor allem ist richtig, dass dies in dem Land geschieht, in dem die Männer aus Syrien und Libyen ihre Tat verübt haben.

Dies signalisiert den Einheimischen und den Flüchtlingen: Ein solches Verbrechen wird verfolgt und bestraft. Nur so wird der demokratische Rechtsstaat seiner Rolle gerecht. Nur so leistet er einen Beitrag zur Integration, die bei Einheimischen wie Flüchtlingen das unverrückbare Vertrauen in Recht und Gesetz voraussetzt.