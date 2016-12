Anis Amri: Tragischer Fehler

Lkw-Attentäter Anis Amri war im Visier der Fahnder - nur stuften ihn die Sicherheitsbehörden falsch ein. Ein fataler Trugschluss, den es aufzuklären gilt. Ein Kommentar.

Eigentlich erstaunlich. Im Fall des Lkw-Attentäters Anis Amri hat im Vorfeld des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz all das geklappt, was die Law-und-Order-Freunde jetzt lautstark verlangen: Die Ermittlungsbehörden verschiedener Länder haben ihn als Gefährder überwacht und zusammengearbeitet, seine kleinkriminellen Taten verfolgt und seine Kontakte zu Islamisten beobachtet. Auch das Gemeinsame Terrorismus-Abwehrzentrum von Bund und Ländern hatte ihn auf dem Schirm. Immerhin wollte er sich ja einmal sogar eine Waffe beschaffen.

Nur eines stimmte ganz und gar nicht: Die Sicherheitsbehörden stuften ihn mehrfach nicht als jemand ein, von dem „mit einem gefährdenden Ereignis“ zu rechnen ist.

Das war, wie wir jetzt wissen, ein fataler Trugschluss – und es gilt daher aufzuklären, wie es dazu kommen konnte, obwohl viele Hinweise auf Amris Gewaltbereitschaft deuteten. Rechtlich gesehen wäre es kein Problem gewesen, Amri in Abschiebehaft zu nehmen. Gleichzeitig dokumentiert der Fall, wenn auch auf paradoxe Weise, dass die Sicherheitsbehörden über die nötigen gesetzlichen Grundlagen verfügen, gegen (potenzielle) Terroristen vorzugehen. Sie müssen nur die richtigen Schlüsse aus ihren Ermittlungen ziehen. Schärfere Gesetze würden nichts daran ändern, dass Menschen hier tragische Fehler begehen.