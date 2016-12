Anschlag in Berlin: Keine Instrumentalisierung bitte

Amri, mutmaßlicher Täter des Anschlags in Berlin, wurde in Mailand erschossen. Foto: REUTERS

An der Täterschaft des 24-jährigen Amri kann kein vernünftiger Zweifel mehr bestehen. Hätte es trotz struktureller Probleme besser laufen können? Ein Kommentar.

Die Bundesregierung hatte sich am Freitag eine Sprachregelung zurecht gelegt. Sie zeigte sich „erleichtert“ – erleichtert darüber, dass Anis A. wenn schon nicht lebend gefasst, so doch zumindest tot ist. Damit könne von ihm keine Gefahr mehr ausgehen. Das ist eine angemessene Reaktion. Denn an der Täterschaft des 24-Jährigen kann kein vernünftiger Zweifel mehr bestehen.

Bleibt die Frage nach den Konsequenzen dieses ersten großen Terroranschlags in Deutschland, auf den die Republik bisher erstaunlich gelassen reagiert – wohl, weil sie ihn kommen sah und 2016 schon so viel Unheil geschehen ist. Es stellen sich strukturelle Fragen. Sie beziehen sich auf die Möglichkeiten der Einreise von Flüchtlingen, die Überwachung von Gefährdern und die Möglichkeiten der Abschiebung. Sie beziehen sich aber auch auf die vergangenen Monate und Jahre, in denen sich A. in Deutschland aufhielt, teilweise überwacht wurde und teilweise nicht.

Diese Fragen sind konkret und richten sich an alle Ebenen, die Länder Nordrhein-Westfalen und Berlin ebenso wie an das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz. Die Kardinalfrage lautet: Hätte es trotz struktureller Probleme besser laufen können, laufen müssen?

In den letzten Tagen sind vermeintliche Antworten auf diese Fragen in die Mühle der anstehenden Wahlkämpfe geraten. Da gehören sie am allerwenigsten hin. Liebe Politiker: Bitte aufhören!