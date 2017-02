Björn Höcke: Wenn Nazis geigen

Plötzlich will es Björn Höcke nicht so gemeint haben. Foto: dpa

Björn Höcke sagt, er habe seine Dresdner Rede „vergeigt“. Aber ist der Nazi in ihm jetzt verschwunden? Nein. Und zur Strategie der Gesamtpartei passt das auch. Ein Kommentar.

Na also! Björn Höcke hat sich entschuldigt. Bei seiner Hetzrede zur Geschichtspolitik habe er das Thema „vergeigt“, ließ er jetzt wissen, da sei „etwas mit mir durchgegangen“. Das ist nur teilweise richtig. Nicht „etwas“ ist mit Höcke durchgegangen, als er im Goebbels-Stil gegen das Holocaust-Mahnmal hetzte, sondern der Nazi, der in ihm steckt. Und niemand soll glauben, der sei durch die Entschuldigung verschwunden.

Höcke will in der AfD bleiben, da kann eine symbolische Demutsgeste nicht schaden. Vielleicht haben ja seine Kumpel Alexander Gauland und Jörg Meuthen (der angeblich „gemäßigte“ Kopf in der AfD) zu so etwas geraten. Und das rechtsextreme Publikum wird nicht allzu enttäuscht sein, denn es weiß: Man muss schon mal doppelt spielen, wenn man sich auch Richtung „Mitte“ als Partei etablieren will.

In einem vertraulichen Strategiepapier hat der AfD-Vorstand die Doppelstrategie jüngst genau beschrieben: „Eine stärkere Ausrichtung an der politischen Mitte“ dürfe „nicht dazu führen, dass die AfD in ihrem heutigen Potenzial an Zustimmung verliert“. Und: „Man kann relativ ,radikale‘ Positionen vertreten, wenn man sie gut begründet und in sachlicher Sprache und Ton vorträgt.“

Das ist alles, worüber die AfD streitet: der Ton, in dem Rassismus und Nationalismus vorzutragen sind. Am Inhalt ändert es nichts.