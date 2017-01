Brexit: Gut gebrüllt, Löwe

Die britische Premierministerin Theresa May erklärt ihren Landsleuten den Brexit und lässt viele Fragen unbeantwortet. Ein Kommentar.

Theresa May hat gesprochen. Klar, unmissverständlich und entschieden hat sie verkündet, dass Großbritannien sich an Regeln und Vorgaben der EU und des EU-Vertrages halten wird. Es gibt keinen halben Brexit, hatte die EU gesagt; May kündigt an, es werde keinen halben Brexit geben. Vom Zeitpunkt der Austrittserklärung lässt der EU-Vertrag zwei Jahre Zeit für Verhandlungen; May kündigt an, man werde zwei Jahre verhandeln. Dass danach das britische Parlament abstimmen solle, kann Brüssel mit höflichem Interesse zur Kenntnis nehmen.

Aber solches Gemaunze in Sachen EU ist ein ungewohnt leises Geräusch des britischen Löwen. Also kündigt May gleich an, die Zahlungen an den EU-Haushalt zu stoppen. Da nun droht Ungemach. Meint sie damit, nach dem vollzogenen Austritt werde London nicht mehr zahlen? Das ist selbstverständlich und kaum der Erwähnung wert. Oder meint sie sofort? Dann stellt sich auch die Frage, ob London kein Geld aus Brüssel mehr annimmt. Es stellt sich die Frage, an welchen Programmen May vielleicht doch weiter teilnehmen will. Es stellt sich die Frage, ob ein Land aus seinen Verpflichtungen austreten kann, ehe es aus der EU ausgetreten ist. Es stellt sich die Frage, ob die traurige, aber gütliche Trennung nun doch noch ein schmutziges Ende nimmt.