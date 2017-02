Bundestagswahl: Nörgelei der Zukurzgekommenen

Oskar Lafontaine (Die Linke) will keine Zusammenarbeit mit SPD und Linke. Foto: dpa

Linken-Politiker Lafontaine kann sich Rot-Rot-Grün im Bund nicht vorstellen. Sein launisches Temperament ist einer Nörgelei gewichen, die er mit Gauland gemein hat. Ein Kommentar.

Kurz nachdem die SPD Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten gekürt hatte, bot Oskar Lafontaine ihm die Zusammenarbeit mit der Linkspartei an. An einer Regierung, die den Sozialstaat wiederherzustellen beabsichtige, so der Fraktionschef der Linkspartei im Saarland, werde sich die Linke beteiligen. Nun aber hat Lafontaine seine Koalitionsfantasien noch einmal überschlafen.

Er könne sich Rot-Rot-Grün auf Bundesebene nur schwer vorstellen. Es sei nun einmal nicht erkennbar, dass SPD und Grüne ihre Politik so ändern, dass eine gemeinsame Regierung möglich werde. Als Hindernisse für ein Bündnis nannte Lafontaine die Haltung der möglichen Partnerparteien zu Interventionskriegen und Waffenlieferungen sowie deren Neigungen zu einem ungerechten Steuersystem.

Das launische Temperament, das Lafontaine mal ausgezeichnet hat, ist einem Grundton der Nörgelei gewichen. Abweichungen unwahrscheinlich. Das eint ihn mit dem spätberufenen AfD-Politiker Alexander Gauland, der sich gerade für seinen Einzug als Abgeordneter in den Bundestag positioniert. Der einst als konservativer Zeitgenosse geschätzte Publizist ist sich für keine Verletzung des politischen Anstands zu schade. Doch auch aus seiner politischen Nörgelei spricht die tiefe Verletztheit eines Zukurzgekommenen.