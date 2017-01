Die Grünen: Das richtige Duo an der Spitze

Katrin Göring-Eckardt und Cem Özdemir sind das richtige Spitzenduo für die Grünen. Es war zumindest für Özdemir ein echtes Foto-Finish. Ein Kommentar.

Der Ausgang der Urwahl war bei den Grünen mit Spannung erwartet worden. Dass die Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt obsiegen würde, war logisch. Schließlich war sie die einzige Kandidatin, weil andere Frauen sich nicht trauten. Mit Blick auf den Männerplatz hat sich niemand eine Prognose zugetraut. Zurecht, wie sich nun zeigt. Denn der Parteivorsitzende Cem Özdemir liegt lediglich 75 Stimmen vor Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck. Das ist ein echtes Foto-Finish.

Özdemir war der profilierteste und erfahrenste unter den drei Aspiranten. Außerdem ist sein Metier die Verschränkung von Innen- und Außenpolitik. Wenn es um das Verhältnis zur Türkei oder die Integration von Flüchtlingen geht, bringt der 51-Jährige so viel Expertise und Glaubwürdigkeit mit wie keiner seiner Konkurrenten. Gleiches gilt für den Kampf gegen Islamismus und Rechtsextremismus. Überdies ist der anatolische Schwabe ein starker Redner und kann sich in jeder Talkshow problemlos behaupten. Darauf wird es mehr denn je ankommen.

Die knappe Niederlage dürfte freilich auch für Habeck Konsequenzen haben – positive. Zwar hat der 47-Jährige im Urwahlkampf betont, er wolle nicht Parteichef werden. Dabei war es kein Geringerer als Özdemir, der ihm dies unterschwellig angeboten hatte. Jetzt könnte es jedoch auf den Mann aus dem Norden zulaufen; er müsste wohl nur zugreifen. Der Mann aus dem Süden wiederum, Fraktionschef Anton Hofreiter, muss erkennen, dass er mehr nach innen wirkt als nach außen.

Die Grünen, so viel ist gewiss, stehen vor einer knallharten Wahlschlacht. In den aktuellen Umfragen liegen sie ungefähr auf dem Niveau des Ergebnisses von 2013 – und damit weit unter den eigenen Ansprüchen. Das Super-Thema Sicherheit ist für die Partei heikles Terrain. Özdemir kann diese offene Flanke am ehesten abdecken. #BasisistBoss hat weise entschieden.