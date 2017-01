Erika Steinbach: Erika Steinbach beweist gutes Timing

Der Partei-Austritt der Frankfurter Bundestagsabgeordneten Erika Steinbach kommt nicht überraschend. Sie war schon lange eine Vertreterin der AfD in der CDU. Ein Kommentar.

Erika Steinbach hat einen ziemlich guten Sinn für den richtigen Zeitpunkt. Am Tag der CDU-Klausur kündigt sie ihren Austritt aus der Partei an. Angela Merkel verkündet als CDU-Vorsitzende die Geschlossenheit ihrer Partei im Bundestagswahlkampf - eine ihrer Bundestagsabgeordneten schmeißt hin und übernimmt damit die Schlagzeilen. „Würde ich aktuell CDU wählen? Nein. Würde ich heutzutage gar in die CDU eintreten? Nein. Daraus kann ich nur die ehrliche Schlussfolgerung ziehen, die CDU zu verlassen“, sagte Steinbach der "Welt am Sonntag".

Überraschend ist Steinbachs Schritt nicht. Mental ist die frühere Vorsitzende des Bundesverbands der Vertriebenen schon lange nicht mehr in der Partei.

Überraschend ist eher, wie lange sie geblieben ist - in einer Partei, deren Chefin sie vorwarf, in der Flüchtlingspolitik „wie in einer Diktatur“ zu agieren. Überraschend ist, wie lange die CDU eine Frau in ihren Reihen geduldet hat, die schon mal Hitlers NSDAP als linke Partei bezeichnete. Schon lange war Steinbach die Vertreterin der AfD in der CDU. Die Ebene der sachlichen Auseinandersetzung hatte die heute 73-jährige Hessin längst verlassen, sie war über den rechten Rand der CDU hinausgekippt. Es wirkte nachgerade absurd, dass ausgerechnet sie die menschenrechtspolitische Sprecherin der Unions-Fraktion war.

Es hat in der CDU Debatten über einen Ausschluss Steinbachs gegeben. Man hat darauf verzichtet, weil man die öffentliche Debatte scheute. Nun geht Steinbach selber, zum Auftakt des Wahljahrs - gutes Timing, um sich für Talkshows in Erinnerung zu bringen, als Kronzeugin gegen Merkel. Anders als die allerdings tritt Steinbach nicht mehr erneut für den Bundestag an.