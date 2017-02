Flüchtlinge: Eine Frage der Courage

EU-Staaten müssen nach Ansicht des Generalanwalts Flüchtlinge einreisen lassen. Damit wären Menschen auf der Flucht nicht länger eine Erpressungsmasse der Türkei. Ein Kommentar.

In Zeiten, in denen ein SPD-Politiker Auffanglager für Flüchtlinge in Nordafrika einrichten will; in Zeiten, in denen ein Linken-Politiker illegal eingereiste Flüchtlinge zum Gehen auffordert; in Zeiten flexibler Moral also macht ein Jurist Hoffnung: Der Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof (EuGH), Paolo Mengozzi, sieht die EU-Staaten in der Pflicht, Flüchtlingen eine sichere Einreise in ein EU-Staat zu ermöglichen. Diese Möglichkeit ist im europäischen Visakodex gegeben.

Der EuGH kann zu einer anderen Einschätzung kommen. Meistens aber folgt er der Empfehlung des Generalanwalts. Würde er das in diesem Fall tun, könnte Europa eine „Stunde der Menschenrechte“ erleben, hofft Pro Asyl. Und viele Menschen müssten nicht im Mittelmeer ertrinken.

Doch Europa gewönne mehr als „nur“ eine vorbildliche moralische Haltung zurück, wenn es sich an seine eigenen Gesetze hielte. Nähmen die EU-Staaten weitere Schutzsuchende zum Beispiel aus Libanon oder der Türkei auf, würden Moskau und Ankara Flüchtlinge nicht als Erpressungsmasse benutzen können. Europa könnte Menschenleben retten und ihren diplomatischen Spielraum erweitern. Europas Führungspolitiker, allen voran Angela Merkel, müssten dafür nur eines tun: Courage zeigen.