Gerichtshof in Straßburg : Urteil mit Augenmaß

Der Europäische Gerichtshof in Straßburg verpflichtet zwei muslimische Familien, ihre Töchter am Schwimmunterricht teilnehmen zu lassen. Ein Kommentar.

Das Nebeneinander von Alltag und Religion ist häufig zu einem erbitterten Kampfgeschehen geworden, in dem Rechtsgüter aufeinanderprallen. Das Tragen eines Kopftuchs etwa ist keine reine Glaubensangelegenheit mehr, sondern kann zum Gegenstand einer politisch und theologisch aufgeladenen Grundsatzdebatte werden. Die Liste der Kopftuchurteile ist lang.

Eine eindeutige und angemessen sensible Entscheidung hat der Europäische Gerichtshof in Straßburg gefällt, der zufolge es zwei muslimischen Familien zugemutet wird, ihre Töchter auf die Teilnahme am Schwimmunterricht zu verpflichten. Das schränke zwar die Religionsfreiheit ein, befand der EuGH, das staatliche Interesse einer sozialen Integration durch den Unterricht rechtfertige aber, die religiös begründete Bitte der Eltern um Befreiung vom Unterricht abzulehnen.

Das Urteil zeugt von Augenmaß, weil es das Prinzip der Religionsfreiheit nicht über das Bedürfnis nach einer gesellschaftlichen Ordnung stellt. Der Schwimmunterricht erfüllt nicht nur den Zweck der körperlichen Ertüchtigung, er trägt auch zum gemeinschaftlichen Erleben bei, das mehr denn je helfen könnte, gesellschaftlicher Desintegration entgegenzuwirken. Womöglich ist das Urteil auch eine gute Vorbeugung, die Gerichte selbst immer mehr zum Schauplatz eines religiösen Kampfes werden zu lassen.