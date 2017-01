Holm-Rücktritt: Berliner Provinzposse

In der Causa Andrej Holm hat die Berliner Linke alles falsch gemacht, was sie nur falsch machen konnte. Für die Partei ist das eine schwere Schlappe - doch bundespolitisch sollte diese Posse nicht überbewertet werden. Ein Kommentar.

Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin ist kein Vorbild für den Bund – in vielerlei Hinsicht. Zum einen haben hier Linke wie Grüne schon mit der SPD regiert. Zum anderen haben es die Berliner Lokalpolitiker geschafft, ein kleines Problem mit provinzieller Starrköpfigkeit zu einer veritablen Regierungskrise eskalieren zu lassen. Das würde den Bundespolitikern nicht passieren.

Schuld an der Misere ist weniger der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD), auch wenn er zu lange gebraucht hat, um die Brisanz zu erkennen, die sich mit der Berufung des Stasi-vorbelasteten Staatssekretärs Andrej Holm verbindet. Vielmehr hat die Linke in Berlin alles falsch gemacht, was sie falsch machen konnte: Sie hat einen polarisierenden, im politischen Geschäft unerfahrenen Kandidaten berufen, weil sie sich davon Vorteile bei jungen Wählern versprach. Sie hat dessen problematischen Umgang mit seiner Stasi-Biografie ignoriert – und sich einer Lösung mit den Koalitionspartnern verweigert.

Für die Linke ist der Rücktritt von Andrej Holm eine schwere Schlappe, die ihr das Mitregieren nicht leichter machen wird. Bundespolitisch sollte die Auswirkung dieser Posse nicht überbewertet werden, zumal im Superwahljahr 2017. Die Aussichten von Rot-Rot-Grün entscheiden sich nicht in Berlin.