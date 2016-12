Nächster US-Präsident: Trumps neue Weltordnung

Der künftige US-Präsident Donald Trump bricht mit allen Gepflogenheiten, an die sich seine Vorgänger gehalten haben. Ein Kommentar.

Donald Trump führt der Welt etwas vor Augen, was bisher noch nie gesehen wurde. Viele Regeln, an die sich bisher US-Präsidenten gehalten haben, sind nicht in Gesetzen verankert – nein, es sind Gepflogenheiten, an die sich ernsthafte Politiker beider Parteien einfach gehalten haben. So hat sich bisher ein gewählter, aber noch nicht ins Amt eingeführter Präsident zurückgehalten, auch wenn er außenpolitisch eine andere Linie als der amtierende Amtsinhaber bevorzugte. Trump hingegen kündigte schon einen Kurswechsel in der China-Politik an und drohte mit atomarer Aufrüstung, lobte Russlands autokratischen Herrscher und kritisierte eine Resolution des UN-Sicherheitsrates.

All diese Positionen vertritt er, ohne sich mit Verteidigungs- oder Außenministerium zu beraten oder, man glaubt es kaum, auf die Informationen seiner Geheimdienste zu hören. Da er „smart“ sei, müsse er sich deren Einschätzungen nicht ständig berichten lassen, findet Trump. Hier zeichnet sich etwas ab, das nicht nur besorgniserregend ist, sondern angsteinflößend. Denn ein Mann ohne außen- und sicherheitspolitische Erfahrung maßt sich an, die Welt neu zu formen, indem er alle Gewissheiten und Konstanten vergangener Jahrzehnte in Frage stellt. Vielleicht wird bis zu seinem Amtsantritt die Erde aber auch in ein Schwarzes Loch gesogen. Man weiß nicht, was schlimmer wäre.