Türkei: Erdogan gehört die Zukunft

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist seiner Diktatur einen Schritt näher gekommen. Der Verlust der Freiheit vollzieht sich in dynamischen Sprüngen. Ein Kommentar.

Einer englischen Spruchweisheit zufolge stirbt die Freiheit „zentimeterweise“, also langsam, mit bloßem Auge oft kaum zu erkennen. In der Türkei ist in diesen Tagen zu besichtigen, was geschieht, wenn sich der Verlust der Freiheit in dynamischen Sprüngen vollzieht und für jedermann unübersehbar.

Auf dem Weg in die Diktatur ist der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seinem Ziel am Wochenende etliche Schritte nähergekommen. In der ersten Wahlrunde haben alle 18 Artikel der von Erdogan gewünschten Verfassungsreform die nötige Mehrheit im Parlament erhalten. Bis zum Referendum über die Reform, die Erdogan zum unbeschränkten Herrscher der Türkei machen soll, sind dann nur noch zwei Hürden zu nehmen. In einer zweiten Abstimmungsrunde müssen die einzelnen Artikel im Parlament erneut eine Dreifünftel-Mehrheit erzielen, die anschließend auch das Gesamtpaket der 18 Artikel benötigt.

Die Verhaftungs- und Verfolgungswelle, die das Land seit Monaten überrollt, die so genannte Säuberung der Justiz, des Militärs, der Hochschulen, der Medien von vermeintlichen Staatsfeinden, die Liquidierung nicht nur der Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit, sondern des türkischen Rechtsstaats, haben einen Vorgeschmack gegeben, was geschehen wird, wenn Erdogan nicht nur de facto – wie schon heute -, sondern auch je jure – von der Verfassung legitimiert - die totale Kontrolle übernimmt. Erdogan gehört die Zukunft, die Freiheit ist in der Türkei Vergangenheit.