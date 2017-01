USA: Obamas Worte gelten auch für uns

Barack Obama kann Reden halten, wie nur wenige seiner Generation es vermögen. Ihre Kräfte entfalten sich ihrer starken Inhalte wegen. Seine Worte gelten auch für uns Deutsche. Ein Kommentar.

„Unsere Demokratie ist in jedem Moment bedroht, in dem wir sie für selbstverständlich halten.“ Barack Obama ist ein Politiker, der Reden hält, wie nur wenige seiner Generation es vermögen. Ihre Kraft entfalten sie aber nicht nur der schönen Worte, sondern der starken Inhalte wegen. Zu seinem Abschied hat er auch eine kurze Bilanz seiner Präsidentschaft gezogen, er hat aber vor allem nach vorne geschaut.

So war die Rede eine Erinnerung daran, was Demokratie bedeutet, für die Gemeinschaft und auch jeden einzelnen Bürger.

Demokratische Werte zu betonen, ist in diesen Tagen automatisch auch ein Angriff auf jene, die sie ausnutzen, die hetzen, ausgrenzen, lügen, die unterschiedslos begründete und eingebildete Ängste schüren; sie ist die richtige und wichtige Antwort auf die modernen Volkstribunen, die nur in einer zutiefst gespaltenen Gesellschaft erfolgreich sein können und diese Spaltung daher nach Kräften vertiefen.

Sie ist die Antwort auf die Politik des gewählten US-Präsidenten Donald Trump. Nicht die Qualität ihrer Führer entscheide über die Demokratie, sondern die ihrer Bürger. Engagiert Euch in Euren Kommunen, in sozialen Einrichtungen, in Parteien, strebt politische Ämter an, tretet ein für Eure Werte, tretet ein für die Demokratie, forderte Obama die US-Bürger auf. Hätte er deutsch gesprochen, hätte er die Rede hier gehalten, sie wäre genauso wichtig und genauso richtig gewesen.