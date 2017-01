USA: Unberechenbare Außenpolitik

Der künftige US-Präsident Trump und sein Außenminister Tillerson sind sich nicht einig. So lässt sich nur spekulieren, wie die USA eine berechenbare Außenpolitik machen werden. Ein Kommentar.

Die Frage war gut, die Antwort schlecht. Als der künftige US-Außenminister Rex Tillerson im US-Senat gefragt wurde, ob er das Thema Russland schon mit seinem künftigen Chef Donald Trump besprochen habe, sagte der bisherige Öl-Manager, das sei noch nicht geschehen. Das ist beunruhigend. Man möchte doch meinen, dass Russlands Verwicklung in den Ukrainekonflikt und in den syrischen Bürgerkrieg eine Woche vor Amtsantritt des neuen US-Präsidenten schon einmal Thema einer Besprechung gewesen sein sollte. War es aber nicht. So lässt sich nur spekulieren, wie die USA noch eine berechenbare Außenpolitik machen werden.

Der designierte Außenminister gab ein paar Hinweise. Es könnte sein, dass die USA ihre Sanktionen gegen Russland wegen der Krim-Annexion überdenken. Das wäre eine erste schwere Belastungsprobe für das Verhältnis der USA mit Europa.

Die USA werden wohl auch weniger gegen den Klimawandel kämpfen. Tillerson sagte, der Klimawandel sei keine akute Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA. Das verheißt nichts Gutes für internationale Abmachungen. Im Gegensatz zum künftigen Präsidenten hat sich Tillerson schon eindeutig zur Nato bekannt. Dies nutzt wenig. Der Präsident bestimmt über die Außenpolitik. Das ist bald Trump, von dem die Welt noch wenig Brauchbares gehört hat.