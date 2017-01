Verfassungsgericht: NPD darf weitersterben

Das Verfassungsgericht lehnt ein Verbot der rechtsextremen NPD ab. Das war zu erwarten, denn die NPD ist keine Gefahr mehr für die Demokratie. Ein Kommentar.

Die NPD hat im Karlsruher Gerichtssaal überlebt, von der politischen Landkarte der Republik dürfte sie dennoch in absehbarer Zeit verschwinden. Das Bundesverfassungsgericht hat der rechtsextremen Partei heute erwartungsgemäß noch einmal bescheinigt, was jedermann schon immer wusste: Sie ist verfassungsfeindlich, rassistisch und antidemokratisch.

Zugleich aber hat das Gericht so entschieden, wie es nicht nur Kenner der Materie seit längerem erwartet hatten: Das Gift, das die Partei verbreitet, ist zwar hochgefährlich, aber die Parte zur Verbreitung inzwischen kaum noch in der Lage, also zu schwach, um eine Gefahr für die Demokratie zu sein.

Auch wenn der Bundesrat mit seinem Verbotsantrag gescheitert ist, bedeutet die Entscheidung keine Niederlage für die bundesdeutsche Demokratie. Die NPD – ob legal oder verboten - ist zu unbedeutend, um sie herauszufordern. Problematischer als das Überleben der rechtsextremen Partei ist ohnehin die anhaltende Wirkung des Gifts des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit, das die Partei in den vergangenen Jahren in die Gesellschaft hineingetragen hat.

Dort hat es – wie nicht nur die zunehmenden Übergriffe auf Flüchtlinge zeigen, sondern auch der Aufstieg der rechtspopulistischen AfD – verheerende Wirkung entfaltet. Ihr ist mit keinem Verbotsantrag und mit keinem höchstrichterlichen Urteil beizukommen.