FR-Altenhilfe: Weihnachten mit der FR-Altenhilfe

Über 200 Besucher kommen zur Weihnachtsfeier der FR-Altenhilfe. Das Programm hat Karl Oertl liebevoll zusammengestellt.

Alle haben sich auf diesen Nachmittag im Bürgerhaus des Nordwestzentrums gefreut: Weit über 200 unbetuchte alte Menschen sind zur Weihnachtsfeier der FR-Altenhilfe gekommen. Einige haben zum ersten Mal den Weg ins Bürgerhaus gefunden. „Ich bin schon zum vierten Mal hier“, erzählt eine Rentnerin und strahlt. Sie weiß, dass es jetzt nicht nur Kaffee, Kuchen, Bier und Wein nach Herzenslust gibt, sondern dass sie auch ein von Karl Oertl liebevoll zusammengestelltes Programm erwartet. Der 77-Jährige, der die Altenhilfe seit 2002 unterstützt, wird die Weihnachtsfeier zum letzten Mal moderieren. Ein Nachfolger ist schon gefunden – doch dazu später.

Auch die Künstler, die viel Musik und hessische Mundart im Gepäck haben, freuen sich – und sie haben sich etwas vorgenommen: Sie wollen das Publikum zum Mitsingen bewegen – kein ganz einfaches Unterfangen, wie sich herausstellen wird. Schließlich sitzen an den langen mit Weihnachtssternen geschmückten Tischen wildfremde Menschen nebeneinander. Die Bedienung huscht hin und her. „Darf ich Ihnen noch etwas Kaffee einschenken?“ „Ich hätte jetzt lieber ein kleines Bier.“ Bier zum Stollen, das passt, meint ein Besucher.

Links neben dem Eingang stehen in drei Reihen die Rollatoren. Einige Besucher sitzen mit ihrem Rollstuhl am Tisch. In einem Nebenraum warten die prall gefüllten Tüten, die es als Abschiedsgeschenk gibt: Saft, Kekse, eine Dauerwurst, geräuchert, verleiht den Tüten einen ganz besonderen Duft. 230 Exemplare haben ehrenamtliche Helfer vom Karnevalverein die „Krätscher“ zusammengestellt – in nur zweieinhalb Stunden, wie Krätscher-Chef Gunter Petzschner erzählt: „Wir werden immer besser.“

Auch die Krätscher sitzen schon seit Jahren bei der FR-Altenhilfe mit im Boot. Und sie werden auch mit Harald Schick den Nachfolger von Karl Oertl stellen, der diese Personalentscheidung mit „ein Glücksgriff“ kommentiert. Die Krätscher haben aber auch ihre Kindergarde mitgebracht, die einen „Engeltanz“ aufführen wird und schon in die weißen Kostüme mit goldenen Sternen geschlüpft ist. „Und wann kriegen wir eigentlich unsere Flügel“, fragt Lara, gerade mal sechs Jahre alt. Der jüngste Engel, übrigens, trägt noch Schnuller. Zwei Jungs sind auch mit von der Partie – ein Weihnachtsmann und ein Schneemann, der mit seiner roten Karottennase hadert.

Gerade gibt sich der „Frankfurter Bubb“ Rainer Weisbecker Mühe, den Zauber der Erinnerung zum Leben zu erwecken. Er berichtet aus den 50er Jahren, als nur die Nachbarn seiner Tante einen Fernsehapparat besaßen und Strümpfe, die eine Laufmasche hatten, noch repariert wurden, weil das billiger war, als neue zu kaufen. Hesselbach-Schauspielerin Gaby Reichardt trägt Gedichte vor, Oertl einen Kalauer nach dem anderen als „Ureinwohner des Vogelsbergs“. Eine Blitzumfrage im Publikum, ob und wie das Programm gefällt, ergibt die Note „sehr gut“.

„Sie können gern mitsingen“ – die Swinging Angels unternehmen einen ersten Versuch mit „Oh, Tannenbaum“. Das Publikum ziert sich noch und bleibt verhalten. „Gebt mal ein bisschen Gas“, fordert Rainer Weisbecker die Besucher auf und spielt das Lied von Maria und Josef, die in Jerusalem ein Buttermilchgeschäft betreiben. „Das machen wir jetzt ohne Mikrofon. Ich will Euch hören.“ Langsam mausert sich der Mitmachfaktor, das Publikum kann aber das von Weisbecker eingeforderte „Finale Furioso“ nicht erfüllen.

Dann wird Oertl vom Vorsitzenden der FR-Altenhilfe, Hans-Dieter Klein, und von FR-Chefredakteur Arnd Festerling mit einem Geschenkkorb verabschiedet – und revanchiert sich typisch flapsig. Er mache doch gerade Diät, Trennkost: Seine Frau esse in der Küche und er im Wohnzimmer. Man merkt, da spricht der langjährige Karnevalexperte. Aber Oertl ist mehr als das: Kurz vor dem Ende der dreistündigen Veranstaltung ist es der 77-Jährige, der an den grauenvollen Anschlag in Berlin erinnert und von dem Frieden, „den wir herbeisehnen“, spricht. Er bittet alle, „die aufstehen können“, sich von den Plätzen zu erheben und gemeinsam das Weihnachtslied „Oh, du fröhliche“ anzustimmen. Der Saal steht, das Publikum singt. Wie eine große Familie.