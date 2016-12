Brexit: Gespaltenes Großbritannien

Theresa May will im neuen Jahr eine Rede zu ihrem Kurs bei den Brexit-Verhandlungen halten. Foto: AFP

Sechs Monate nach der Brexit-Entscheidung verwickelt sich die Regierung in Widersprüche. Für Experten deutet vieles auf den „harten Brexit“ hin.

London –

Nach monatelangen widersprüchlichen Zahlen ergaben die Umfragen am Tag des Referendums ein klares Bild. Da fragten die Meinungsforscher die Briten nicht mehr, wie sie denn abstimmen wollten. Stattdessen wollten sie wissen, welchen Ausgang die Befragten erwarteten. Bis zu 70 Prozent der Briten, so das Ergebnis, sahen ein Votum für den EU-Verbleib voraus, nur 19 Prozent tippten auf das korrekte Ergebnis. „Die Wählerschaft überraschte also nicht nur viele Experten, sondern auch sich selbst“, resümiert Politikprofessor John Curtice von der Strathclyde-Universität in Glasgow sechs Monate danach. Und noch etwas weiß der führende Umfragenexperte des Landes: Das Land ist noch immer „genau so gespalten“ wie an jenem 23. Juni, als 51,9 Prozent den Brexit befürworteten.

Von Weihnachtsfrieden also kann keine Rede sein auf der Insel, schon gar nicht für die Regierung von Theresa May. Gleich im neuen Jahr will die konservative Premierministerin eine programmatische Rede halten und dabei ein wenig mehr zu ihrem Kurs für die bevorstehenden Verhandlungen mit den Brexit-Partnern sagen. So hat es die Regierungschefin am Dienstag dem Verbindungsausschuss des Unterhauses versprochen. Hingegen mochte sie sich ausdrücklich nicht darauf festlegen, das Parlament werde über den wohl Anfang 2019 feststehenden Deal abstimmen dürfen.

Damit steht sie im Widerspruch zu ihrem eigenen Brexit-Minister David Davis: Der hielt es kürzlich im Unterhaus für „undenkbar“, dass zwar das Europaparlament – wie vom Lissabon-Vertrag festgelegt – ein Votum erhalten soll, nicht aber die in Westminster versammelten Volksvertreter.

Widersprüche, sogar offene Streitigkeiten selbst unter Regierungsmitgliedern gehören seit Monaten zu dem verwirrenden Bild, das Großbritannien seit seiner fundamentalen Entscheidung bietet. Man habe die „politisch stürmischste Periode seit dem Zweiten Weltkrieg“ erlebt, behauptet ein rechtzeitig zum Halbjahrestermin erschienener Bericht des Thinktanks „UK in a changing Europe“. Dessen Direktor, der Politologe Anand Menon, hat eine Reihe von Experten unterschiedlicher Disziplinen um Stellungnahmen gebeten. Sein Fazit: Vieles deute auf den „harten Brexit“ hin, also den Totalausstieg des Königreiches aus Binnenmarkt und Zollunion.

So sieht das auch die schottische Ministerpräsidentin Nicola Sturgeon. Rechtzeitig zum Fest hat die Leiterin der Edinburgher Regionalregierung der Londoner Kollegin ein 50-seitiges Dokument über den Tisch geschoben. Damit will die Nationalistin Druck machen für den „weichen Brexit“, also den Verbleib im Binnenmarkt samt anhaltender Milliardenzahlungen ins Brüsseler Budget.

Sonderlösung für Schottland

Wenn diese Lösung für das Vereinigte Königreich als Ganzes nicht durchsetzbar sei, müsse Schottland eben eine Sonderlösung bekommen, argumentiert Sturgeon. Schließlich hat die stolze Nation im Norden der Insel mit 62 Prozent für den Verbleib gestimmt, heißt ihre schon bisher im Land lebenden EU-Bürger willkommen und erhebt auch keine Einwände gegen weiteren Zuzug. Notfalls müsse eben das Unabhängigkeitsreferendum von 2014 wiederholt werden, sagen die Nationalisten. May hat eine ernsthafte Prüfung der Edinburgher Vorschläge zugesagt. „Sonst würde sie das Auseinanderbrechen der Union riskieren“, glaubt Professor Michael Keatin von der Uni Aberdeen.

Risiken und Unsicherheiten beschäftigen nicht nur Regionen, sondern auch viele Berufsgruppen. Der Wirtschafts- und Finanzlobby haben Brexit-Minister Davis und sein Finanzkollege Philip Hammond erst kürzlich einen „sanften und ordnungsgemäßen“ Brexit angekündigt. Wie der aussehen soll, bleibt offen. Eine Übergangsregelung für mindestens zwei Jahre wünscht sich Zentralbank-Gouverneur Mark Carney, die Premierministerin spricht lieber von einer „Implementierungsphase“.

Und will während der zweijährigen Austrittsverhandlungen, die spätestens Ende März beginnen sollen, auch gleich einen neuen Handelsvertrag mit den 27 Partnern vereinbaren. Das wiederum halten alle Experten für illusorisch, Großbritanniens Vertreter in Brüssel spricht von einem Zeitraum von zehn Jahren, bis alles in trockenen Tüchern sei.

„Rot, blau und weiß“ in den Farben des Union Jack (und der französischen Flagge) solle der von ihr angestrebte Brexit werden, hat die Premierministerin gesagt: Die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt könne gewiss einen auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Deal erreichen. Vielleicht überraschen sich die Briten ja wieder selbst.