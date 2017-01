EU-Austritt: May bekräftigt „harten“ Brexit

Premierministerin May erklärt, wie sie sich Großbritannien nach dem Brexit vorstellt. Und droht der EU, das Königreich könnte auch zur Steueroase mutieren.

Großbritannien wird den EU-Binnenmarkt verlassen und auch an der Zollunion nur mit Ausnahmeregeln festhalten. Damit bekräftigte Premierministerin Theresa May am Dienstag ihre strenge Haltung zum „harten“ Brexit. Mit der EU wolle man in gutem Einvernehmen leben und besonders in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik eng kooperieren, betonte die Regierungschefin vor Diplomaten in London. Ein EU-Diplomat in London freute sich über den „extrem positiven Ton“ der May’schen Beteuerungen, fasste aber zusammen: „Für Europa war das kein guter Tag.“

Wie zur Bestätigung dessen drohte May mit der Umwandlung ihres Landes in eine Steueroase, sollte Brüssel die Briten nun bestrafen wollen: „Es wäre eine verhängnisvolle Selbstbeschädigung der europäischen Staaten.“

May will klaren Bruch mit EU - aber Europas bester Freund bleiben

Beim Referendum im vergangenen Juni hatte die knappe Mehrheit von 51,9 Prozent (einer Minderheit wahlberechtigter Briten) den EU-Austritt beschlossen. Die daraufhin durch den Abgang von Premier Cameron ins Amt katapultierte May nannte fortan so wenig Brexit-Details wie möglich, verweigerte zunächst auch dem Parlament Auskunft. Ein Votum im Unterhaus sowie die derzeit beim Supreme Court liegende Klage von Brexit-Gegnern nötigte ihr dann die Rede vom Dienstag ab.

Dass May dafür ins zehn Fußminuten von ihrem Amtssitz Downing Street 10 entfernte Lancaster House einlud, entbehrte nicht einer gewissen Ironie: Auch die erste britische Premierministerin, Margaret Thatcher (1979–1990), hatte dort eine wichtige Europa-Rede gehalten, damals über die Vorzüge des von Großbritannien vorangetriebenen größten Binnenmarkts der Welt. May beerdigte an gleicher Stelle die britische Mitwirkung daran.

Statt an Teilen der EU-Mitgliedschaft festzuhalten, strebe sie einen klaren Brexit an, sagte May. Ihr Land wolle künftig weder die Personenfreizügigkeit zulassen noch sich der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs beugen. „Wir wollen die Kontrolle über unsere Gesetze heimholen und über die Einwanderung selbst entscheiden. Dies ist mit der Mitgliedschaft im Binnenmarkt unvereinbar.“

Brexit-Pläne geben Pfund Sterling und Aktien Schub

Im Referendumskampf war die damalige Innenministerin noch gegen den Austritt: Den Binnenmarkt zu verlassen, werde dem Land Schaden zufügen, prophezeite sie. Von der BBC jetzt danach befragt, verwies sie auf die just wachsende Wirtschaft: „Viele Vorhersagen haben sich als falsch herausgestellt.“

Tatsächlich korrigierte der Internationale Währungsfonds IWF zu Wochenbeginn seine bisherigen Prognosen: Demnach erzielten die Briten 2016 zwei Prozent Wachstum, 2017 sollen es 1,5 werden, 2018 allerdings würden die Briten mit 1,4 Prozent erstmals seit längerem hinter die Eurozone zurückfallen. EU-Freunde wie der frühere Labour-Europapolitiker Denis Macshane hoffen deshalb auf einen baldigen Stimmungswandel. Dazu könnte auch die höhere Inflation beitragen, zu der das seit Juni um bis zu 20 Prozent gefallene Pfund beiträgt. Die Teuerung stieg im Dezember auf 1,6 Prozent.

Die weitere Mitgliedschaft in der Zollunion kommt für May nur infrage, wenn sich Großbritannien nicht am gemeinsamen Außenzoll beteiligen müsse. Diese Forderung gilt als abwegig. Die Premierministerin sprach vage von „gutem Marktzugang“ für strategisch wichtige Branchen wie Finanzwirtschaft, Pharma- und Autoindustrie – den sie notfalls erkaufen will. Hingegen sollen regelmäßige Zahlungen ins EU-Budget aufhören.

May forderte „Sieger“ und „Verlierer“ des Referendums dazu auf, sich um sie zu scharen. „Wir müssen die Zerrissenheit beenden und den Brexit zum Erfolg machen.“ Mit keinem Wort ging die Regierungschefin auf jene 48,1 Prozent der Stimmbürger ein, die im Juni für den EU-Verbleib gestimmt hatten. Sie sprach vom Vereinigten Königreich als „einer kostbaren Union“, verwies aber gleichzeitig auf die vier Regionen des Landes. Diese sollten alle einbezogen werden. Ausdrücklich nannte May das 50-seitige Papier der Edinburgher Regionalregierung. Darin pochen die regierenden schottischen Nationalisten auf die weitere Mitgliedschaft ihrer Nation im Binnenmarkt. Andernfalls würden die Schotten erneut über ihre Unabhängigkeit abstimmen.

Beim Referendum hatte Schottland (62 Prozent) ebenso wie Nordirland (56) für den Verbleib gestimmt. Die Brexit-Unsicherheit, nicht zuletzt über die Zukunft der Grenze zwischen dem Norden und der Republik im Süden, hat zum Zerfall der Belfaster Regionalregierung beigetragen. May betonte ihren Wunsch, Briten und Iren auch weiter gegenseitige Reisefreiheit zu ermöglichen, bei gleichzeitiger Beibehaltung der Einwanderungskontrollen.