Großbritannien : Brexit wird im Parlament debattiert

Bis Ende März will Premierministerin Theresa May Brüssel über den Austrittswunsch offiziell informieren. Foto: dpa

Die britische Regierung hat im Parlament ihren Gesetzentwurf für den Antrag auf einen EU-Austritt vorgelegt. Der Entwurf besteht lediglich aus zwei Sätzen.

London –

Sieben Monate nach dem Brexit-Votum hat die britische Regierung am Donnerstag ihren Gesetzentwurf für den Antrag auf einen EU-Austritt vorgelegt. Der Entwurf werde nun im Parlament debattiert, um wie geplant bis Ende März nach Artikel 50 des EU-Vertrags den Austritt aus der Europäischen Union zu beantragen, erklärte der für den Brexit zuständige Minister David Davis. Der Entwurf besteht lediglich aus zwei Sätzen.

"Das britische Volk hat die Entscheidung getroffen, die EU zu verlassen - daher haben wir heute ein Gesetz ins Parlament eingebracht, das uns erlaubt, formell den Artikel 50 bis Ende März auszulösen", sagte Davis. Erste und zweite Lesung des Gesetzentwurfs sollten am Dienstag und Mittwoch stattfinden, für den 8. Februar ist die dritte Lesung im Unterhaus geplant, wie Parlamentspräsident David Lidington sagte.

Im Unterhaus kann Premierministerin Theresa May mit einer breiten Mehrheit rechnen: Fast alle Abgeordneten ihrer konservativen Tories und ein großer Teil der oppositionellen Labour-Abgeordneten dürften ihre Zustimmung zu dem Gesetzentwurf geben. Es wird jedoch erwartet, dass die Vertreter der Schottischen Nationalpartei und der Liberaldemokraten das Gesetz ablehnen.

Im Oberhaus keine Mehrheit

Im Oberhaus, das den Entwurf nach dem Unterhaus berät, hat die Regierung hingegen keine Mehrheit und keine Kontrolle über den Zeitplan. Wenn auch die Zustimmung des Oberhauses vorliegt, muss Königin Elizabeth II. das Gesetz noch unterzeichnen.

Anschließend kann May den Antrag auf den EU-Austritt offiziell in Brüssel einreichen. Die Verhandlungen zwischen London und Brüssel, die etwa zwei Jahre dauern dürften, sollen noch vor dem Sommer beginnen.

Das Oberste Gericht Großbritanniens hatte am Dienstag entschieden, dass die Regierung die Brexit-Verhandlungen nur mit Zustimmung des Parlaments in London einleiten darf, dies wollte May eigentlich nicht. Im Unterhaus kündigte sie am Mittwoch an, eine umfassende Parlamentsdebatte zu ermöglichen.

Zugleich stellte sie die Vorlage eines "Weißbuchs" zu den Brexit-Plänen in Aussicht. "Ich verstehe, dass dieses Haus danach verlangt, den Plan schriftlich zu sehen", sagte die konservative Premierministerin. Es werde deshalb ein Weißbuch dazu geben. Einen Termin für die Veröffentlichung nannte sie nicht. Sie sagte lediglich, die Regierung werde zuerst den Gesetzentwurf und dann das Weißbuch vorlegen.

Das Parlament hatte im Dezember Mays Zeitplan gebilligt, bis Ende März den Austritt aus der Europäischen Union zu beantragen. Im Gegenzug verlangten die Abgeordneten mehr Informationen über die Pläne der Premierministerin. Diese legte ihre Brexit-Pläne in einer Grundsatzrede am 17. Januar dar. Dabei hatte sie unter anderem angekündigt, dass Großbritannien den europäischen Binnenmarkt verlassen werde. Stattdessen will sie Freihandelsabkommen aushandeln. (afp)