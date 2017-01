Campus Westend: Erleichterung an der Universität

Die Goethe-Universität darf das Gelände der Philipp-Holzmann-Schule bebauen. Ob sie darauf eine neue Uni-Bibliothek ansiedeln kann, ist noch offen. Das Land macht keine Zusage zur Finanzierung.

Vor etwa einem Jahr erfuhr Birgitta Wolff eine Wahrheit, die ihr äußerst bitter erschien. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Präsidentin der Goethe-Universität stets davon ausgegangen, dass die Hochschule das Gelände der Philipp-Holzmann-Schule früher oder später nutzen dürfe. Schließlich gab es einen entsprechenden Bebauungsplan, den die Stadtverordneten beschlossen hatten. „Ich war geschockt, als ich erfuhr, dass wir gar keinen rechtssicheren Zugriff auf das Gelände haben“, sagte Wolff. Denn die Fläche gehört der Stadt, sie könnte den Bebauungsplan jederzeit ändern, „was aber in der Universität zu großer Enttäuschung geführt hätte – um es vorsichtig zu formulieren“, so Wolff.

Solche Szenarien sind jetzt offenbar vom Tisch. Sofern der Handel zwischen Stadt und Land wie geplant über die Bühne geht, wird die Universität die 52 000 Quadratmeter zwischen der Miquelallee im Norden, der Sebastian-Rinz-Straße im Westen und der Siolistraße im Osten nach und nach bebauen.

Oberste Priorität besitzt für Wolff der Bau einer neuen Uni-Bibliothek. Eine solche war auch auf dem Gelände östlich der Hansaallee vorgesehen, auf dem nun das Gymnasium Nied gebaut wird. Indes: Die Finanzierung des Gebäudes ist weder auf dem einen noch auf dem anderen Areal gesichert.

Auch Wissenschaftsminister Boris Rhein (CDU) machte am Mittwoch bestenfalls vage Andeutungen, wonach das Gelände für eine Universitätsbibliothek zumindest gut geeignet wäre. Eine Zusage, dass Wiesbaden die Finanzierung übernimmt, gibt es nicht. Mit der Konsequenz, dass die Bibliothek an der Bockenheimer Warte erhalten bleibt, wo sie der Entwicklung des Kulturcampus im Wege steht.

Lokale und Läden geplant

Wolff hatte deshalb die Idee ins Spiel gebracht, den etwa 165 Millionen Euro teuren Neubau von einem Konsortium aus Land und privaten Geldgebern finanzieren zu lassen. Der Bau sähe dann aber auch nicht aus wie eine klassische Bibliothek. Wolff stellt sich eine „Campus-Mall“ mit Lokalen und Geschäften im Erdgeschoss vor. Die Anforderungen an eine Bibliothek seien heutzutage ohnehin ganz andere als noch vor einigen Jahren. Es gehe nicht mehr alleine darum, möglichst viele Bücher unterzubringen. Wichtig für die Studierenden seien vielmehr ein sehr leistungsfähiges WLAN oder Räume, in denen sich Arbeitsgruppen zusammensetzen können, sagte Wolff am Mittwoch im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau.

Wie eine solche Bibliothek aussehen könnte, darüber beraten derzeit Studierende des Fachbereichs Architektur der Fachhochschule. Die Einrichtung soll Teil der neuen Campus-Meile aus Uni, Fachhochschule und der privaten Frankfurt School werden. Allerdings dürften sich viele Planungen jetzt erledigt haben. Denn den Studenten wurde ja als Bauplatz noch das neue Gelände des Gymnasiums genannt.