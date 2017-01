Goethe-Universität: Blutkrebs besser behandeln

Bei manchen Blutkrebs-Patienten wirkt die Chemotherapie nicht. Wissenschaftler der Goethe-Universität haben herausgefunden, warum.

Wissenschaftler der Goethe-Universität in Frankfurt haben herausgefunden, warum Patienten mit einer aggressiven Form von Blutkrebs auf die Standard-Chemotherapie oft nicht ansprechen: Die Forscher des Instituts für Medizinische Virologie entdeckten einen Biomarker, der Hinweise gibt, ob die Behandlung wirksam sein wird. Bisher war es unmöglich, vorherzusagen, welche Patienten mit akuter myeloischer Leukämie auf die Chemotherapie, die auf dem Wirkstoff Cytarabin basiert, positiv reagieren – und welche nicht. Aus diesem Grund erhalten alle die gleiche Behandlung, obwohl nur ein Teil von ihr profitiert, im Gegenzug aber jeder mit den heftigen Nebenwirkungen konfrontiert wird.

In Krebszellen wird Cytarabin durch die Bindung von Phosphatgruppen aktiviert. Am Institut für Medizinische Virologie untersuchte das Team von Jindrich Cinatl nun Blutkrebszellen, die gegen den Wirkstoff resistent sind. Diese Zellen stammen aus der „Resistent Cancer Cell Line collection“, die der Frankfurter Forscher zusammen mit Martin Michaelis von der britischen University of Kent betreibt. Bei ihren Untersuchungen entdeckten die Forscher, dass die toxische Wirkung von Cytarabin auf Leukämiezellen mit der Konzentration eines bestimmten Enzyms korreliert, es hat den Namen SAMHD1. Dieses Enzym spaltet bei dem Chemotherapeutikin Phosphatgruppen ab und überführt den Wirkstoff in seine inaktive Form, erklärt Cinatl. Dieser Zusammenhang ermögliche es, die Empfindlichkeit der Krebszellen gegenüber Cytarabin vorherzusagen, sagt der Wissenschaftler.

Im Laufe der weiteren Forschungen stellten die Mediziner dann fest, dass sich anhand der Konzentration des Enzyms in den Leukämiezellen vorab jene Patienten herausfiltern lassen, die von einer Chemotherapie mit Cytarabin profitieren – und das „klinisch mit hoher Genauigkeit“, wie es in einer Mittelung der Goethe-Universität heißt. Damit ließe sich das SAMDH1-Enzym als Biomarker nutzen, um künftig nur noch jene Patienten mit Cytarabin zu behandeln, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf die Behandlung ansprechen. Patienten, bei denen diese Chemotherapie voraussichtlich nicht helfe, könne man dagegen die toxischen Nebenwirkungen ersparen. Gleichzeitig sehen die Forscher in dem entdeckten Zusammenhang zwischen dem Enzym und der Wirkungslosigkeit von Cytarabin neue Möglichkeiten auch für jene Patienten, die damit bislang nicht behandeln sind – bei Ihnen könnte man die Leukämiezellen für die Therapie mit Cytarabin sensibilisieren, indem man das SAMHD1-Enzym hemme.