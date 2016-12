Delta Airlines: Arabisch sprechender Passagier aus Flugzeug geworfen

Zwei junge Männer werden eines Flugzeugs verwiesen, nachdem sie sich auf arabisch unterhalten haben. Der Grund: Passagiere hätten sich unwohl gefühlt. Das Video, das den Rauswurf zeigt, wurde bereits mehr als 30 Millionen Mal abgerufen.

"Wir haben eine fremde Sprache in einem Flugzeug gesprochen und jetzt werden wir rausgeworfen." Mit diesen dramatischen Worten beginnt ein Facebook-Video des Youtubers Adam Saleh. Auf der Videoplattform hat Saleh, der für seine aufsehenerregenden Video-Streiche und Scherze bekannt ist, mehr als zwei Millionen Abonnenten. Doch das Video, mit dem Saleh nun für Aufsehen sorgt, hat er auf Facebook veröffentlicht. Es ist längst nicht so professionell produziert wie die Videos, die auf seinem YouTube-Kanal zu sehen sind - im Gegenteil: es wurde mit dem Handy im Hochformat aufgenommen und ist verwackelt.

Trotzdem wurde es auf Facebook bereits 30 Millionen Mal abgerufen, auf YouTube kursieren bereits zahlreiche Kopien, in dem der 23-jährige Saleh und sein Mitreisender, Slim Albaher, aus dem Flugzeug geführt werden. "Es ist 2016 und Delta wirft uns aus dem Flugzeug, weil wir eine andere Sprache sprechen", beschwert sich Saleh in die Kamera. "Ihr seid Rassisten!" Im Hintergrund sieht man Passagiere, die winken und "Bye!" rufen, andere Passagiere beobachten das Geschehen ungläubig.

Später - mittlerweile sind Saleh und Albaher mit einem späteren Flug in ihrer Heimatstadt New York angekommen - beschreibt Saleh im Internet noch einmal, was passiert sein soll: Er habe im Flugzeug mit seiner Mutter - die nur arabisch spricht - telefoniert. Anschließend habe er sich auch mit Albaher auf arabisch unterhalten. Plötzlich hätte sich eine Frau, die vier Reihen weiter vorne saß, umgedreht und gesagt: "Könnt ihr bitte Englisch sprechen? Ich fühle mich unwohl." Der Begleiter der Frau habe anschließend gefordert, dass die beiden aus dem Flugzeug geworfen werden sollen, schildern Saleh und Albaher in einem weiteren Video den Vorfall. Mehrere Passagiere hätten sich der Forderung angeschlossen - und so wurden Saleh und Albaher schließlich aus dem Flugzeug begleitet.

Delta Airlines sieht das Geschehene jedoch anders. Nach Rücksprache mit der Flugzeugcrew teilt die Fluggesellschaft in einem Statement mit, die beiden Passagiere hätten versucht, die anderen Passagiere mit "provokantem Verhalten, inklusive Schreien" zu stören. Mehr als 20 Leute hätten ausgedrückt, dass sie sich unwohl fühlen würden, so die Fluggesellschaft.

Diesen Vorwurf will Saleh nicht auf sich sitzen lassen. In einer Stellungnahme auf Twitter weist er darauf hin, dass niemand von Delta Airlines ihm im Video widersprochen habe, als er erklärte, er sei wegen seines arabischsprachigen Gesprächs des Flugzeugs verwiesen worden. Auch habe kein einziger Passagier etwas dagegen gesagt. "Ja, wir machen Streiche und es klingt sehr nach 'wer einmal lügt, dem glaubt man nicht'", gibt Saleh zu. "Aber heute sieht man, dass es so real ist, wie es sein kann", fügt er hinzu.

Gegenüber der "New York Times" bekräftigt Saleh, dass es sich nicht um einen seiner Streiche handelt: "Ich kann nur sagen, dass ich niemals einen Film mit einem Handy machen würde. Das tue ich nur, wenn es ernst ist und ich filmen muss." Auf Twitter kursiert seit der Veröffentlichung des Videos der Hashtag #BoycottDelta. Eine Nutzerin weist unter dem Hashtag darauf hin, dass man eigentlich auch auf Hummus und Henna-Tattoos verzichten müsste, wenn schon das Sprechen der arabischen Sprache nicht erlaubt sei.