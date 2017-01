Elekronikunternehmen: Samsung wankt

Der südkoreanische Konzern Samsung ist in einen Korruptionsskandal verstrickt. Das könnte weitreichende Folgen haben.

Der Elektronik-Gigant Samsung taumelt. Der südkoreanische Konzern steckt in der schwersten Führungskrise seit Gründung. Zwar ist der De-facto-Chef Lee Jae Yong vorerst einer Inhaftierung wegen Bestechung, Veruntreuung und Falschaussagen entgangen – ein Gericht in Seoul lehnte einen Haftbefehl ab. Doch die Forderungen nach Abbau der paternalistischen Strukturen im Konzern werden lauter.

Die Ermittlungen gegen Lee und Mitglieder anderer Familienclans, die Südkoreas Wirtschaft dominieren, sowie gegen einflussreiche Politiker laufen weiter. Hintergrund ist die Kumpanei der wirtschaftlichen und politischen Elite. Aus Sicht von Experten stehen Lee und die vorläufig entmachtete Staatspräsidentin Park Geun Hye im Fokus des Skandals.

Der 49-Jährige ist der Enkel des Samsung-Gründers Lee Byung Chull. Park ist die Tochter des früheren Militärdiktators Park Chung Hee. Mehr als 20 Jahre lang – bis Ende der 80er – bestimmten die Militärs mit den Bossen der großen Familienkonzerne die Wirtschaftspolitik, die auch Samsung vor ausländischen Konkurrenten schützte. Nach wie vor bestehen enge Verbindungen zwischen Großkonzernen und Politik. Samsung ist heute unter anderem der größte Handyhersteller der Welt und erbringt fast ein Viertel der gesamten Wirtschaftsleistung Südkoreas.

Dem Tagesgeschäft schadet die Krise zunächst nicht

Lee soll dafür gesorgt haben, dass Samsung umgerechnet gut 34 Millionen Euro auf Konten von Stiftungen und Firmen einer Freundin der Präsidentin überweist. Als Gegenleistung soll Park dafür gesorgt haben, dass der staatliche Pensionsfonds als Großaktionär die Fusion zweier Samsung-Töchter unterstützte. Lee wollte mit dem Zusammenschluss offenbar seine Macht im Konzern stärken. Das stritt er zunächst ab. Erst nach einem 22-stündigen Verhör räumte er die Zahlungen ein. Er streitet aber nach wie vor die Gegenleistung der Regierung ab. „Dies ist erst der Beginn von Lees Problemen“, sagte David Lee, Ökonom an der Uni Hongkong. Denn sollten sich die Vorwürfe bestätigen, könnten auf Samsung Schadenersatzklagen mit hohen Forderungen von Aktionären zukommen.

Dem Tagesgeschäft von Samsung schadet die Führungskrise erst einmal nicht. Maßgebliche strategische Entscheidungen werden aber blockiert. Die sind jedoch wichtiger denn je. Samsungs Handy-Sparte ist durch das Debakel beim Nobel-Smartphone Galaxy Note 7 ins Trudeln geraten. Die Batterie ist offensichtlich zu groß dimensioniert. Deshalb sind Geräte in Flammen aufgegangen. Inzwischen hat Samsung das Note 7 ganz vom Markt genommen. Dem Konzern sind Gewinne in Milliardenhöhe entgangen. Überdies verlieren die Südkoreaner auf dem Smartphone-Markt massiv Marktanteile an chinesische Rivalen. Zugleich fordern immer mehr Politiker und Investoren, die paternalistisch-autoritären Strukturen abzuschaffen, was die Macht der Familie von Lee eindämmen würde.