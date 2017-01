Xing-Herausgeber: Tichy legt Amt nach Shitstorm nieder

Im Netz brodelte die Diskussion um den Herausgeber von Xing-News, Roland Tichy. Nun legt der Publizist sein Amt bei dem Karrierenetzwerk nieder.

Roland Tichy, Gründer des Magazins „Tichys Einblick“, hat nach heftigen Diskussionen im Netz sein Amt als Herausgeber bei dem Social Network Xing niedergelegt. Das teilte der Publizist auf der Homepage seines Magazins mit: „Ich werde mich in Zukunft auf Tichys Einblick konzentrieren und dazu beitragen, dass Heft und Internet-Magazin weiter schnell wachsen. Deutschland braucht auch und gerade im Jahr des Bundestagswahlkampfs kritische und mutige Stimmen.“

Das Social-Network Xing wird seit dem Wochenende kontrovers im Netz diskutiert. Auslöser des Aufruhrs ist allerdings nicht Tichys Arbeit bei dem Karrierenetzwerk, sondern ein Text in seinem eigenen Magazin, das er 2015 gründete: In dem Gastbeitrag „Warum Sie mit psychopathologisch gestörten Gutmenschen nicht diskutieren sollten“ bezeichnete der Autor Jürgen Fritz „grün-linke Gutmenschen“ unter anderem als „psychisch krank“ und attestierte ihnen ein Intelligenzniveau von Kleinkindern.

Nächste Stufe der Enthemmung: Auf @TichysEinblick werden politische Gegner als "psychisch krank" attackiert. Bürgerliche Maske fällt. pic.twitter.com/AEkntoHkbd — Jan-Philipp Hein (@aufmacher) 7. Januar 2017

Der Beitrag, der am vergangenen Freitag erschien, verbreitete sich über das Wochenende im Netz und ließ die Gemüter schnell hochkochen. Viele Nutzer von Xing kündigten daraufhin an, ihre Profile auf dem Portal zu löschen. Auf Anfrage der FR teilte das Portal mit, dass derzeit kein Anstieg bei den Kündigungen zu verzeichnen sei.

Tichy reagierte zunächst am Sonntag, indem er den Gastbeitrag von seiner Seite nahm und sich auf der Homepage und via Twitter für die Veröffentlichung entschuldigte. Am Montag kündigte er dann seinen Rückzug von Xing an. Tichy habe seit dem Wochenende Morddrohungen erhalten und sprach von einer „massiven Kampagne“ gegen das Portal: „Das kann ich nicht akzeptieren und gutheißen.“

Beitrag hätte nicht erscheinen dürfen. Unterstellung von Path. ist für TE keine Diskussionsbasis. Wir bedauern und bitten um Entschuldigung — Roland Tichy (@RolandTichy) 8. Januar 2017

Das Karriereportal, das 2003 gegründet wurde, wirbt für sich als Social Network für berufliche Kontakte: „Auf Xing vernetzen sich Berufstätige aller Branchen, sie suchen und finden Jobs, Mitarbeiter, Aufträge, Kooperationspartner, fachlichen Rat oder Geschäftsideen“, heißt es auf der Seite des Unternehmens. Die vergangenen Jahre verliefen für das Netzwerk erfolgreich: Aktuell sollen rund 11 Millionen Menschen Xing nutzen, der Umsatz lag 2015 im dreistelligen Millionenbereich.

Seit zwei Jahren beschränkt sich das Netzwerk nicht nur auf die Vernetzung von Personen, sondern ist auch als Nachrichtenseite aktiv: Unter der Rubrik „Xing-News“ stellt das Social-Network auf die Nutzerprofile zugeschnittene Nachrichtenartikel zusammen. Daneben existiert die Meinungsrubrik „Klartext“, für die Tichy verantwortlich gewesen sein soll: Dort sammeln sich Gastbeiträge prominenter Xing-Nutzer, die auch über die Themen Wirtschaft und Karriere hinausgehen: Dort werden unter anderem Themen wie die Frage, ob geschlechtsneutrales Spielzeug notwendig ist oder die Amtszeit des Bundeskanzlers begrenzt werden soll, in Meinungsbeiträgen behandelt. Dass aufgrund seiner Tätigkeiten ein Interessenkonflikt zwischen beiden Xing und „Tichys Einblick“ herrsche, verneinte Tichy in seiner Erklärung: „Die Vielzahl und die Breite des Spektrums der abgebildeten Meinungen bei Xing Klartext haben gezeigt, dass es zu keinem Zeitpunkt zu inhaltlichen Überschneidungen gekommen ist.“