0:0 gegen St.Petersburg: Keine Tore, eine Beule

Eintracht Frankfurt beendet Wüstentrip mit einem 0:0 gegen St. Petersburg.

Timothy Chandler trug zum Abschluss Turban. Nach einem Zusammenprall im Spiel gegen Zenit St. Petersburg am Samstag musste der Rechtsverteidiger ausgewechselt werden, vom Spiel, das torlos endete, blieb ihm eine Beule am Kopf als Andenken, aber keine schwerwiegende Blessur. Auch diese Partie, welche die Eintracht entgegen ihrer Absicht in Dubai austragen musste, was eine fast zweistündige Busanreise mit sich brachte, wird nicht lange in Erinnerung bleiben. Die Eintracht, die vom Stamm auf die leicht angeschlagenen Huszti, Vallejo und Hrgota verzichtete, hatte mehr vom Spiel. Sie war feldüberlegen gegen die Russen, die erst ein paar Tage zuvor ihr Trainingscamp in Dubai aufgeschlagen hatten. Die Hessen konnten aus ihren Möglichkeiten aber kein Kapital schlagen, Fabian, Meier und Gacinovic verpassten ein Tor. Am Ende musste auch Torwart Hradecky eingreifen, um eine Niederlage zu verhindern. Trainer Niko Kovac, der nach seiner fiebrigen Grippe wieder an der Linie stand, bat seine vermutlich erste Elf auf, die am Samstag durch die geschonten Vallejo und Huszti ergänzt werden dürfte.

Mehr dazu

Interessant ist, dass Ersatztorwart Heinz Lindner auch in diesem Testspiel nicht wenigstens eine Halbzeit spielen durfte. Auch gegen die Chinesen im ersten Test blieb er auf der Tribüne. Damit hat die Eintracht gegen die letzten beiden Ex-Klubs von Szabolcs Huszti gespielt, das dritte Spiel gegen seinen ehemaligen Klub ist Anfang Februar, im Pokal gegen Hannover 96.

Die Busreise nach Dubai hat den Eintracht-Verantwortlichen nicht so behagt, sie hätten lieber vor der Tür in Abu Dhabi gespielt. Vor einem Jahr mussten die Hessen ebenfalls reisen, da setzte es in Dubai eine ernüchternde 0:4-Klatsche gegen Borussia Dortmund, die den vorher so positiven Eindruck des Trainingslagers arg schmälerte. Das immerhin war jetzt nicht der Fall.