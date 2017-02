0:2 gegen FC Ingolstadt: Eintracht demontiert sich selbst

Gegen den FC Ingolstadt muss Eintracht Frankfurt in Unterzahl eine empfindliche Niederlage hinnehmen und steht so langsam am Scheideweg.

Zum schlechten Schluss „krönte“ Haris Seferovic dann seine ganz persönliche Leistung und die der gesamten Eintracht-Mannschaft. Beide Darbietungen waren, mal ganz vorsichtig formuliert, denkbar schlecht. Haris Seferovic strebte also in der Partie gegen den FC Ingolstadt dem Tor der Schanzer entgegen, 83 Minuten waren gespielt, 0:2 lagen die Frankfurter vor heimischem Publikum völlig verdient zurück, und jedem war klar, wenn dieses komische Spiel noch einmal eine – ohnehin unwahrscheinliche - Wendung nehmen sollte, dann müsste der Schweizer Nationalstürmer den Ball jetzt irgendwie ins Tor bekommen.

Symptomatische Aktion

Der Angreifer hätte die Kugel noch mal mitnehmen oder sie aber über den zu weit vor seinem Tor postierten FCI-Keeper Martin Hansen hinweg lupfen können. Das wollte Seferovic wohl auch probieren, doch er löffelte den Ball schlapp in die Arme des Schlussmanns und musste sich wütende Pfiffe des Publikums anhören. Es war eine klägliche Aktion, eine symptomatische Aktion.

Bedient: Eintrachts Abwehrchef David Abraham geht nach seinem frühen Platzverweis vom Feld.

An diesem Nachmittag, das wurde nicht erst da deutlich, würde nichts gehen für die Eintracht, es war ein schwarzer Tag, ein rabenschwarzer. „Es war der Klassiker“, fasste Vorstand Axel Hellmann die 0:2 (0:1)-Niederlage gegen den FC Ingolstadt zusammen. „Es war so ein Tag, an dem du besser im Bett geblieben wärst. Ein gebrauchter Tag bleibt ein gebrauchter Tag.“ So kann man es sehen.

Eintracht Frankfurt ist in der Realität angekommen, die Hessen verloren am Samstag erstmals seit zehn Monaten und elf Begegnungen wieder eine Partie zu Hause. Und sie haben einen herben Rückschlag im Kampf um die Europapokalplätze hinnehmen müssen. Diese Schlappe gegen einen erstaunlich mutigen und starken Gast aus Bayern hatten die Frankfurter nicht eingeplant, doch das 0:2 war ein gerechtes Ergebnis.

Es war schon sehr früh zu erkennen, dass es die Eintracht an diesem Nachmittag schwer haben würde, etwas Zählbares mitzunehmen. Von Beginn an fand sie kein Mittel gegen die sehr früh und forsch attackierenden Schanzer, es war wie verkehrte Welt im Stadtwald. Wer dachte, die Ingolstädter würden sich zurückziehen und den Platzherren das Kommando überlassen, sah sich getäuscht. Die Gäste gaben den Hessen mit ihrem Pressing Rätsel auf, die sie nicht lösen konnten, nicht mal im Ansatz. Zumeist versuchten sie sich mit Hilfe langer Schläge zu befreien - nicht gerade ein probates Mittel.

Und die wenigen Chancen vergaben sie auch leichtfertig. Es war einer dieser Tage, an dem nichts gelingen sollte. „Es war ein Scheiß-Tag“, wie Torwart Lukas Hradecky drastisch, aber treffend formulierte.

Ein Trio fällt aus

Das fing an mit der Ecke für den FCI, die eigentlich keine Ecke war, weil ein Ingolstädter Spieler den Ball ins Toraus lenkte. Romain Bregerie war das egal, er erzielte, sträflich frei, die Führung für den Gast (26.). Es ging weiter mit der Roten Karte gegen David Abraham, der Dario Lezcano mit den Stollen auf Brusthöhe traf (36.). Eine absolut vertretbare Entscheidung, auch wenn das Sportdirektor Bruno Hübner anders sah. „Das war nicht Rot.“ Er habe so ein wenig das Gefühl, dass sich die Schiedsrichter „auf David eingeschossen haben“.

Abraham war in einigen Partien zuvor negativ aufgefallen, aber immer ungeschoren davongekommen. Dieses Mal nicht. Zurecht. Trainer Niko Kovac wollte den Entscheidungen von Schiedsrichter Guido Winkmann keine übergroße Bedeutung einräumen. Das war wohltuend.

Ingolstadts Spieler jubeln nach dem Tor zum 1:0 neben Frankfurts Haris Seferovic (l)

Mit zehn Mann, das war klar, würde es für Frankfurter knifflig werden, weil sie sich auch davor schon sehr schwer taten. Zu allem Überfluss, auch dies irgendwie typisch für diesen merkwürdigen Tag, hatte sich Omar Mascarell zuvor nach einem Ausrutscher samt absichtlichem Handspiel seine zehnte Gelbe Karte eingehandelt. Und Verteidiger Jesus Vallejo zog sich einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und musste gegen den fast schon obligatorisch überforderten Michael Hector ausgewechselt werden (44.). Mit Abraham, Vallejo und Mascarell fehlten nun am Samstag in Berlin gleich drei wichtige Spieler. Eine Herkulesaufgabe.

Immerhin berappelten sich die Frankfurter ein wenig, warteten im zweiten Abschnitt auf ihre Chance. Und die sollte sogar kommen. FCI-Torwart Hasen räumte nach einem langen Zuspiel Ante Rebic samt Ball ab. Strafstoß. Eine diffizile, aber vertretbare Entscheidung. Die Eintracht-Spieler ballten in freudiger Erwartung schon die Fäuste, was Trainer Kovac gar nicht passte.

„Das geht nicht. Ich habe gelernt, dass man sich erst freut, wenn der Ball im Tor ist und nicht vorher.“ So kam es denn auch.

"Den muss er machen"

Makoto Hasebe, der gegen Darmstadt noch vom Punkt erfolgreich war, scheiterte mit einem schwachen Strafstoß an Keeper Hansen (56.). Das eigentlich Kunststück scheiterte an Hansen, das eigentliche Kunststück brachte der Japaner aber erst im Nachschuss fertig: Aus sechs, sieben Metern zimmerte er den Ball an die Unterkante der Latte – das Tor war gänzlich verwaist, Schlussmann Hansen lag noch am Boden. „Der Nachschuss tut doppelt weh, den muss er machen“, sagte Manager Hübner. Hasebe, der generell einen seltsam schlechten Auftritt hingelegt hatte, war untröstlich: „Tut mir leid, das ist meine Schuld.“

Oh je - Frankfurts Trainer Niko Kovac

Auch beim 0:2 sah der Routinier nicht gut aus, genauso wenig wie Hector, der Mathew Leckie im Strafraum von den Beinen holte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Pascal Groß (69.). Die Entscheidung. Daran änderte auch die Rote Karte gegen Leckie, der Bastian Oczipka am Kopf getroffen hatte (81.), nichts mehr.

Alex Meier, der Kapitän, wollte die zweite Niederlage in Folge nicht überbewerten. „Es ist alles im grünen Bereich, es war klar, dass mal eine Phase kommt, in der wir schwächere Spiele zeigen. Das ist nichts Außergewöhnliches.“ Und doch steht die Eintracht nun langsam am Scheideweg. Wird sie die Kurve noch mal bekommen und oben dran bleiben können oder sukzessive abfallen?

In Frankfurt rätseln sie nun, wie es zu diesem kleinen Einbruch kommen konnte. Trainer Kovac meint, eine etwas laxere Herangehensweise erkannt zu haben. „Unsere Stärke war, dass wir gearbeitet, den Zweikampf gesucht und dem Gegner den Schneid abgekauft haben. Wenn der eine oder andere denkt, es geht nur mit Fußball, dann kommt so etwas wie heute dabei heraus. Dann fehlen ein, zwei Prozentpunkte. Wenn wir das nicht wieder hinkriegen, wird es schwer, denn das verzeiht die Bundesliga nicht.“

Die nächste Chance haben die Frankfurter am kommenden Samstag in Berlin, ohne drei absolute Stammspieler. Es wird nicht einfacher.