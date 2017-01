Bruno Hübner : „Ich bin nur ein kleines Rädchen“

Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner über seine Rolle im Verein, den aktuellen Höhenflug und seine Sorgen im Blick auf die Rückrunde.

Einen leichten Sonnenbrand im Gesicht hat sich der Frankfurter Sportdirektor Bruno Hübner schon eingefangen in Abu Dhabi. Am Sonntagmorgen kam der 55-Jährige gut gelaunt zu einem Außentermin mit Journalisten. Bruno Hübner über…..

…seine Eindrücke vom Trainingslager:

Wir haben hervorragende, ja optimale Bedingungen, das hat Trainer Niko Kovac heute morgen ausdrücklich betont. Wir sind ja das fünfte Mal hier. Und immer wenn wir uns in Abu Dhabi vorbereitet haben, haben wir eine gute Rückrunde gespielt.

…die Hinrunde:

Wir sind natürlich ausgesprochen positiv überrascht von Platz vier. Das war nie zu erwarten, obwohl alle Verantwortlichen schon im Sommer ein gutes Gefühl hatten. Das hat sich die Mannschaft alles selbst erarbeitet. Sie ist willig und gewillt, dieses schlechte erste halbe Jahr nie mehr erleben zu müssen.

...den neuen Konkurrenzkampf:

Es ist für viele ein Neustart. Das, was wir in der Vorrunde erzielt haben, ist Vergangenheit. Wir müssen an der Zukunft arbeiten, entsprechend startet jeder bei Null, jeder hat eine neue Chance, die er wahrnehmen kann.

…einen möglichen Wechsel von Haris Seferovic:

Wir gehen mit der Situation sehr entspannt um. Wenn er bleiben sollte, haben wir einen guten Spieler. Wenn er gehen sollte, generieren wir noch eine Ablösesumme, das wäre schön. Wir wissen von mehreren Vereinen, die einen Transfer im Winter prüfen. Aber das liegt nicht in unserer Hand.

…das Comeback von Marco Russ:

Bei ihm sieht man, dass er im roten Bereich trainiert. Aber es ist total positiv, dass Marco wieder dazu gestoßen ist. Er weiß, dass er körperlich noch lange nicht so weit ist und dass der Ball das eine oder andere Mal anders springt als er will. Aber er ist ein Kämpfer. Und es hat auch uns überrascht, dass er schon jetzt mit dieser Intensität auf dem Feld steht, keine Frage. Umso mehr freut uns das.

…Veränderungen im Vergleich vor einem Jahr:

Wir trainieren in allen Bereichen sehr professionell, was Trainingssteuerung, Betreuung der Spieler und Intensität angeht. Unsere finanzielle Situation ist bekannt, wir haben lieber in die Betreuung der Spieler investiert, in den Staff, in Scouting, medizinische Abteilung und Funktionsteam als einen Spieler Nummer 23 oder 24 zu holen.

"Niko Kovac ist total akribisch"

…Niko Kovac:

Niko ist total akribisch. Er versucht tagtäglich, die Mannschaft zu verbessern, das ist sein Anspruch. Die Mannschaft sieht: Es taucht nie auch nur eine kleine Zufriedenheit auf. Und wenn Niko Kovac im Training was nicht passt, spricht er es an und lässt seine Unzufriedenheit die Mannschaft spüren.

..den Fluch der guten Tat:

Platz vier zu halten, ist ambitioniert. Insgesamt wird es schwerer in der Rückrunde. Die Gegner stellen sich auf unser Spiel ein, die etablierten Klubs werden anders ins Rennen gehen. Man kann nicht davon ausgehen, die jetzt geholte Punktzahl einfach zu verdoppeln.

…Veränderung seiner Rolle in der Zusammenarbeit mit Fredi Bobic:

Ich bin nur ein kleines Rad im großen Unternehmen Eintracht Frankfurt. Es macht unheimlich viel Spaß, mit Fredi zusammenzuarbeiten. Das hätte ich auch gesagt, wenn es sportlich nicht so gut gelaufen wäre. Mit einen neuen Mann kommt neuer Schwung, das ist ganz normal. Wenn ein Mann wie Bobic kommt, mit seiner Erfahrung, mit seinem Netzwerk, dann bringt er eine andere Durchsetzungsfähigkeit mit. Somit hatten wir viel mehr Power. Die Zusammenarbeit zwischen Sportvorstand, Sportdirektor, Trainerteam ist prima, entsprechend kommt man schneller vorwärts. Wichtig ist, dass sich Eintracht Frankfurt weiterentwickelt. Aber ich muss sagen: Die letzten fünf Jahre waren die erfolgreichsten von Eintracht Frankfurt.

…Lehren aus der vergangenen Rückrunde:

Die vergangene Rückrunde hat vor allem gezeigt, dass unsere Kompaktheit nicht gestimmt hat, das heißt, dass der Gegner zu viele Räume hatte. Uns war schon klar, dass wir vieles verändern mussten. Die Bundesliga ist so eng, da muss man auf jede Kleinigkeit achten. Wir müssen in unserem eng gesteckten Rahmen das bestmögliche machen. Dieser Weg ist alternativlos angesichts unserer finanziellen Möglichkeiten. Ohnehin ist es so, dass die Eintracht in den letzten Jahren meist mit einem Fuß in der zweiten Liga gestanden hat. Man kann auf das, was man aufgebaut hat, gar nicht mehr zurückgreifen. Schauen Sie: Die 51 Punkte in 2013 waren das beste Ergebnis der letzten Jahrzehnte dazu hatte die Eintracht das wirtschaftlich beste Jahr verzeichnet, hat europäisch gespielt – und doch kamen wir in kritische Situationen. Der Fußball ist nur noch im Jetzt und Hier, was mal war, interessiert keinen mehr. Der Fußball lebt nur in der Zukunft.

… Bamba Anderson:

Bamba ist in Frankfurt. Wir bauen ihn nach seinem Knorpelschaden noch einmal auf. Er war sehr weit weg von allem. Die Frage ist: Schafft er es noch mal oder nicht. Er ist in der Reha, wir haben ein Auge auf ihn, vielleicht schafft er es. Der nächste Schritt ist, dass er zum Fitnesstrainer Martin Spohrer kommt. Danach ins Mannschaftstraining. Vielleicht klappt es bis März. Ein Zeitlimit haben wir uns nicht gesetzt.

….die Vertragsverlängerung bei Szabolcs Huszti:

Er hat in seinem Vertrag eine leistungsbezogene Option. Wenn er entsprechend viele Spiele macht, verlängert sich der Vertrag automatisch. Er war in dem einen Jahr gut unterwegs.

Aufgezeichnet: Thomas Kilchenstein