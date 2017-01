David Abraham: Raus aus dem Büßergewand

Der Frankfurter Abwehrchef David Abraham will sich nicht mehr mit Ellenbogenchecks befassen, dafür die Eintracht weiter in der Spitzengruppe halten.

Irgendwann während des Gesprächs mit dem ausgesprochen höflichen Eintracht-Führungsspieler David Abraham kommt dann die Sprache auf diese ausgesprochen hässliche Szene in der Partie gegen die TSG Hoffenheim. Der Argentinier David Abraham lächelt, legt den Kopf etwas zur Seite und spricht: „Fußball lebt von der Emotion, und als Südamerikaner lebt man Fußball ganz besonders. Im Eifer des Gefechts geht man manchmal über den Sport hinaus.“

Es geht, na klar, um diesen unschönen Ellenbogenschlag des Frankfurter Verteidigers gegen den Sinsheimer Stürmer Sandro Wagner. Die unfaire und ungeahndete Attacke des 30-Jährigen im Heimspiel Anfang Dezember gegen die TSG Hoffenheim (0:0) schlug hohe Wellen, sie war auch der Auslöser dafür, dass die Eintracht so ein bisschen in die Ecke einer Rüpel-Mannschaft gedrängt wurde.

David Abraham weiß das, er weiß auch, dass sein Einsteigen über die Grenzen hinaus ging. „Ich habe da ein bisschen die Nerven und den Kopf verloren“, sagt er. „Es war ein Fehler.“ Aber irgendwann sollte es denn auch mal gut sein, das Büßergewand möchte er wieder abstreifen. „Das ist Vergangenheit.“ Zumal auch mit den Verantwortlichen seines Ex-Vereins alles geklärt sei. „Es ist alles geregelt, sie wissen es einzuordnen.“

Klar ist nämlich auch: Die Frankfurter Eintracht wird von der Art und Weise, wie sie Spiele angehen und gewinnen will, keinen Jota abweichen. „Wir werden auf keinen Fall von unserer Intensität abgehen, wir werden weiter rigoros gegen den Ball arbeiten.“ Für die aktuelle Eintracht-Mannschaft seien „Intensität und Kampfbereitschaft“ unabdingbar, um erfolgreich zu sein. Das habe die erste Hälfte der Saison gezeigt.

Am Samstag in Leipzig (18.30 Uhr) wartet auf die viertplatzierten Hessen eine hohe Hürde, die sie gewiss nicht im Vorbeigehen überspringen werden, zumal der Tabellenzweiten nahezu in Bestbesetzung antreten kann, sieht man mal von dem ohnehin gesperrten Emil Forsberg ab. „Sie haben schnelle, interessante Stürmer“, befindet der Eintracht-Abwehrchef. „Leipzig hat eine sehr zweikampfstarke Mannschaft, die bis zur letzten Sekunde alles gibt.“ So ähnlich wie das Frankfurter Ensemble eben auch. „Wir wissen, was auf uns zukommt.“