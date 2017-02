DFB-Pokal: "Papier ist geduldig"

Will in Hannover was holen: Niko Kovac. Foto: EPA

Vor der Partie im DFB-Pokal gegen Hannover gibt sich Eintracht-Trainer Niko Kovac zuversichtlich - auch wenn er vor dem Gegner warnt.

Im DFB-Pokal tat sich Eintracht Frankfurt in dieser Saison schwer. Zum Auftakt gab es ein 4:3 nach Elfmeterschießen gegen den Drittligisten FC Magdeburg, und auch in der zweiten Runde musste die Eintracht Sonderschichten schieben. Gegen den Bundesligisten Ingolstadt mussten ebenfalls die Elfer nach der Verlängerung herhalten. Am Ende stand es 4:1 für die Hessen, nach einem mehr als mäßigen Spiel im Oktober.

Einen weiteren Krimi in der dritten Hauptrunde beim Zweitliga-Spitzenteam Hannover 96 will Eintracht-Coach Niko Kovac natürlich vermeiden. Der Pokal bietet immerhin die Möglichkeit, mit verhältnismäßig wenig Aufwand zu einem hübschen Sümmchen zu kommen. Das Achtelfinale winkt.

Knapp 2.300 Fans werden die Mannschaft zur Partie nach Hannover begleiten, die erst um 20:45 Uhr am Mittwochabend angepfiffen wird. Niko Kovac stehen alle Spieler zur Verfügung, die auch schon gegen Darmstadt im Kader waren. Hannover stellt die beste Offensive der 2. Liga, Kovac warnt dementsprechend auf der Pressekonferenz vor dem Spiel: "Hannover spielt einen aggressiven Fußball. Und sie haben sehr gute Freistoßschützen." Die Niedersachen haben bisher 13 Tore aus Standards erzielt, fürwahr kein schlechter Wert. Auch deshalb will der Trainer die Zahl der Fouls der eigenen Mannschaft möglichst minimieren. Trotzdem gilt für ihn: "Wir fahren dort hin und möchten eine Runde weiterkommen. Aber Hannover ist ein Aufstiegsaspirant. Ein Spaziergang wird das nicht. Auf dem Papier gehen wir als Favorit rein. Aber Papier ist geduldig."

Weiter keine Entwarnung bei Fabian

Eine größere Rotation ist hingegen nicht zu erwarten, auch wenn am Samstag bereits das nächste Bundesligaspiel in Leverkusen ansteht: "Lukas bleibt im Tor. Wir versuchen mit der Mannschaft, die für den Gegner die beste ist, das Spiel anzugehen. Wenn ich aber merke dass jemand müde ist, bringt es nichts ihn einzusetzen. Ich bin positiver Dinge. Wir sind auf einer Euphoriewelle, und das wollen wir auch im Pokal nutzen", sagt Kovac. Sein Wunsch ist, ohne Verlängerung und Elfmeterschießen weiter zu kommen: "Jeder wünscht sich ein schnelles Tor und ein sicheres Weiterkommen. Das kann nur niemand garantieren."

Keine Entwarnung gibt es im Fall Marco Fabian: "Marco ist noch nicht auf dem Weg der Besserung. Wir stehen da ein bisschen an." Gegen Hannover wäre der Mexikaner aber sowieso keine Option gewesen - in dieser Pokalrunde ist der Mittelfeldspieler gesperrt.

96-Coach Daniel Stendel sieht sein Team unterdessen zwar klar als Außenseiter, bei weitem aber nicht chancenlos. "Wir werden alles dafür tun, noch das eine oder andere Pokalspiel in dieser Saison zu haben", sagte Stendel am Dienstag. Er freut sich vor allem darauf, endlich einmal nicht in der Favoritenrolle zu sein. "Das wird ein ganz anderes Spiel als die meisten in der Liga."

Dem kann Niko Kovac sicher zustimmen.