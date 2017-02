DFB-Pokal: Zur Not auch in die Warteschleife

Hohe Hürde, viele Fragezeichen: Eintracht-Trainer Niko Kovac weiß wohl nicht so recht, was er von dieser Aufgabe in Hannover halten soll. Foto: hasan bratic

Eintracht Frankfurt will heute in Hannover ins DFB-Pokal-Viertelfinale einziehen, was sich für die Hessen auch finanziell lohnen würde.

Als gutes Mittel gegen Abgeschlagenheit, und es soll vorkommen, dass man nach 90 oder auch 120 Minuten Hochleistungssport (plus ein paar Schüssen aus elf Metern) ein wenig abgeschlagen ist, gilt Schlaf; tiefer, ausgiebiger, ruhiger Schlaf. Weil man sich in fremden Federn aber nicht so gut bettet wie in den eigenen, wird die Fußballmannschaft der Frankfurter Eintracht nach dem Achtelfinale im DFB-Pokal heute Abend bei Hannover 96 (20.45 Uhr) auf jeden Fall noch die Heimreise antreten. „Egal, wie spät es wird“, sagt Trainer Niko Kovac. Egal also, ob es über 90 oder 120 Minuten geht oder noch ein paar Schüsse aus elf Metern erforderlich sind.

Eine kleine Chartermaschine wird die Entourage nachts von Hannover nach Mannheim fliegen, von dort wird der Eintracht-Tross mit dem Bus die 75 Kilometer nach Frankfurt chauffiert. Das kann spät (oder eben früh) werden, doch für den Coach ist die schnelle Heimreise die bessere Alternative, als eine Nacht in einem Hotel in Niedersachsen zu verbringen. „Die Spieler können vor drei, vier, fünf Uhr sowieso nicht schlafen, also würden wir ihnen die Nacht stehlen.“ Zu Hause sollen sie „den Schlaf nachholen“, das Training am Donnerstag legt Kovac auf den späten Nachmittag, „16, 17 Uhr“.

Am Samstag geht es schon wieder nach Leverkusen, wo die Eintracht bei der angeschlagenen Bayer-Werkself abermals den dritten Platz in der Liga behaupten will. Ein straffes Programm, doch der Trainer sorgt sich nicht um die Konstitution seiner ohne jeden Zweifel austrainierten Mannschaft: „Ich bin davon überzeugt, dass wir es körperlich hinbekommen, drei Spiele in einer Woche zu absolvieren.“ Die Europapokal-Dauergäste seien darin erprobt. Das ist die Eintracht nicht. Noch nicht, ist man geneigt anzufügen.

Zum Spiel Hannover: Tschauner – Strandberg, Sorg, Sané, Prib – Bakalorz, Anton – Sarenren Bazee, Klaus – Sobiech, Harnik. Frankfurt: Hradecky – Chandler, Abraham, Hasebe, Vallejo, Oczipka – Mascarell, Gacinovic – Barkok - Rebic, Seferovic. Schiedsrichter: Kampka (Mainz). Der Eintracht fehlen: Fabian (Sperre, Rückenblessur), Ordonez (Außenbandblessur), Regäsel (Hüft-OP), Russ, Varela (beide Trainingsrückstand), Medojevic (Reha), Stendera (Aufbautraining), Anderson (Knie-OP). « zurück 1 | 1 weiter »

Trotzdem überlegt der Fußballlehrer, einigen Stammkräften eine Ruhepause zu gönnen. „Wir müssen frische Spieler haben“, sagt er. „Wenn ich merke, dass jemand müde ist, macht es ja keinen Sinn, ihn spielen zu lassen.“

Zumal der 45-Jährige den Pokalwettbewerb durchaus ernst nimmt, ihm einen hohen Stellenwert einräumt. „Wer schon einmal Berlin erlebt hat, der weiß, dass das einen ganz besonderen Reiz hat.“ Auch finanziell würde sich der Einzug ins Viertelfinale lohnen. Der DFB hat in dieser Saison eine Prämie von 1,265 Millionen Euro ausgelobt, hinzu kommen die Einnahmen aus den Ticketverkäufen, die im Pokal unter den beiden Vereinen aufgeteilt werden.

In Hannover werden heute Abend mehr als 30 000 Besucher erwartet, davon 2266 aus Frankfurt. Das gleicht nicht gerade einer prächtigen Festtags-Atmosphäre, das Zuschaueraufkommen entspricht eher dem Zweitligaschnitt der Niedersachsen, der bei 34 000 liegt. Das ist aber auch nicht verwunderlich, zum einen wird das Achtelfinale an einem kalten Mittwochabend ausgetragen und zum anderen ist die Eintracht, obzwar zur Zeit gewiss die Mannschaft der Stunde und als Tabellendritter in der Bundesligaspitze zu finden, nicht die große Zugnummer.

Spiele zwischen Hannover und Frankfurt hat es in der Vergangenheit zuhauf gegeben, besondere Leckerbissen oder Feuerwerke voller Kurzweil waren nun nicht wirklich darunter. Zumeist war es ein recht unansehnliches Kräftemessen auf bescheidenem Spielniveau.

Irgendwie waren sich beide Klubs in ihrer Struktur, der Strahlkraft und der sportlichen Wertigkeit ähnlich, sie lagen mehr oder minder auf Augenhöhe, auch wenn die Frankfurter den Hannoveranern jetzt ein wenig den Rang abgelaufen haben. Doch dieses – zurzeit vorgeblich ungleiche – Duell ist immer noch eines, das gefühlt auch im Niemandsland der Bundesliga über die Bühne gehen könnte.

Für Kovac ist es nicht das Aufeinandertreffen eines Topteams aus Liga eins gegen eine Spitzenmannschaft aus der zweiten Klasse. Er schiebt die Favoritenrolle zwar nicht beiseite, aber kann damit nichts anfangen. „Was heißt das schon?“ Zumal er die „Roten“ eher als Klub sieht, der sich irgendwie in die Untiefen des Unterhauses verirrt hat. „Das ist eine Erstligamannschaft mit einem Erstligaetat“, findet der Kroate und erwartet ein ungeheuer hartes Stück Arbeit: „Wir müssen alles reinbringen und alles reinlegen. Das wird kein Spaziergang. In der Bundesliga wäre Hannover jetzt nicht unter den letzten Drei.“ Das ist natürlich hypothetisch.

Nicht hypothetisch ist die stattliche Anzahl an Standardtoren, die Hannover 96 erzielt hat, nämlich 13 – von 33. Das ist eine Hausnummer. „Sie haben sehr gute Freistoßschützen und eine gute Körperlänge“, warnt Kovac und fordert seine Elf auf, sich auf dem „schweren Geläuf“ in den Zweikämpfen geschickt zu verhalten, vor allem in der Nähe des eigenen Tores. „Wir sollten so wenig wie möglich Foul spielen, sonst klingeln die Freistöße rein.“ Das birgt stets Gefahr. „Es ist ein stilistisches Mittel.“

Kovac führt das eigene Team als Beispiel an: Der Siegtreffer auf Schalke fiel nach einem Freistoß, der Dosenöffner gegen Darmstadt war ein Strafstoß, also ebenfalls ein ruhender Ball. „Viele Spiele werden dadurch entschieden.“ Und sogar Weltmeisterschaften, die in Brasilien 2014 etwa. „Auch Jogi Löw hat dann mal Standards trainieren lassen.“ Der Bundestrainer galt stets als Gelehrter, der Freistöße oder Ecken eher als letztes Mittel und nicht als stilprägend ansah.

Bei allem Respekt für den Zweitligazweiten aus Niedersachsen, macht Kovac aber schließlich doch noch klar, dass er seine Mannschaft als Sieger erwartet: „Wir sind auf einer Euphoriewelle, das wollen wir nutzen.“ Und wenn es, wie in den ersten beiden Runden in Magdeburg und gegen Ingolstadt, mit ein paar Schüssen aus elf Metern geregelt werden muss. „Die Warteschleife würden wir auch mitnehmen.“ Aber nur zur Not.