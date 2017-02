Eintracht - Ingolstadt: "Ein sehr ekliger Gegner"

Eintracht-Trainer Niko Kovac kann auf David Abraham zählen. Der zuletzt angeschlagene Verteidiger trainiert wieder mit der Mannschaft und wird gegen Ingolstadt mit von der Partie sein.

Im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt kein Eintracht Trainer Niko Kovac wieder auf seine bewährte Verteidigung zurückgreifen. David Abraham, der in der letzten Woche in Leverkusen verletzt passen musste, ist wieder an Bord. Der Argentinier hatte keine Probleme im Abschlusstraining. Auch Marco Fabian sei auf dem Weg der Besserung, sagt Niko Kovac bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spiel, nächste Woche könne der Mittelfeldmann "aktiver werden". Ansonsten sind alle Akteure, bis auf die Langzeitverletzten, gesund.

46.000 Tickets sind für die Partie gegen die Schanzer verkauft, die Eintracht erwartet allerdings nur knapp 230 Gäste aus Ingolstadt.

Kovac weist darauf hin, dass Ingolstadt seiner Meinung nach besser besser ist, als es der Tabellenplatz aussagt. Er erinnert an das Pokalspiel, und betont, dass der Gegner eine Mannschaft ist, "die bis zur letzten Minute kämpft, kratzt, buckelt und beißt."

Der Trainer warnt vor den Standards der Ingolstädter, und fordert eine hohe Nettospielzeit - Fouls könne man sich nicht viele leisten. Kovac: "Der Gegner steht im massiven 4-5-1, und sie machen das sehr gut. Ingolstadt ist ein sehr ekliger Gegner. Was, wie Kovac betont, keinesfalls despektierlich gemeint sei.

Zuhause eine Macht

Seinem ehemaligen Spieler Sonny Kittel wünscht Kovac alles Gute und "dass er noch 10 Jahre Fußball spielt. Ich wünsche mir, dass er erfolgreich ist. Morgen natürlich nicht."

Die Eintracht hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass es Ziel sei, 40 Punkte zu erreichen. "Wenn wir morgen drei Punkte holen, bin ich davon überzeugt, dass wir nicht mehr absteigen können", sagt Kovac. "Dann können wir da dann einen Haken dran machen. Aber eine Spitzenmannschaft über Nacht werden wir dadurch nicht. Auch wenn wir Dritter werden sollten, sind wir noch immer keine Spitzenmannschaft. Das entwickelt sich über Jahre."

Insbesondere im Mittelfeld fehlen der Eintracht noch immer Spieler. Mijat Gacinovic ist gelbgesperrt, Marco Fabian, Marc Stendera und Slobodan Medojevic sind noch nicht fit. Szabolcs Huszti hinterließ mit seiner Rückkehr nach China ebenfalls eine Lücke, so dass Kovac am Samstag improvisieren muss. "Wir haben eine gute Lösung, da bin ich sicher", sagt der Trainer nur.

Auch zum geplanten Trainingslager in den USA nimmt der Coach Stellung: "Ich trage eine solche Entscheidung natürlich mit. Wir haben sechs bis sieben Wochen Vorbereitungszeit. Wir werden dort sicher Abwechslung haben, auch das ist wichtig. Erholen können wir uns, wenn wir wieder in Europa sind."

Maik Walpurgis, Trainer des FC Ingolstadt, muss unterdessen auf Stürmer Moritz Hartmann und Mittelfeldspieler Stefan Lex verzichten. Der Abstiegskampf, in dem sich die Schanzer befinden, sei kein Sprint, „das ist ein Marathon. In der Bundesliga muss man einen langen Atem haben. Frankfurt ist ein Beispiel, wie man sich mit kontinuierlicher Arbeit steigern kann, wie man aber auch mit Ruhe und Konstanz seine Ziele und Ergebnisse erreicht,“ sagt der Ingolstädter Coach, „da habe ich höchsten Respekt vor der Arbeit von Niko Kovac.“ Walpurgis betont die Heimstärke der Eintracht, „sie lassen sehr wenige Chancen für den Gegner zu und haben bisher zuhause noch nicht verloren.“

In Frankfurt hätte man sicher keine Probleme damit, wenn dies noch ein wenig so bliebe.