Eintracht Frankfurt - FC Ingolstadt: Mit der Kraft des zwölften Mannes

Die Frankfurter Eintracht baut gegen abstiegsbedrohte Ingolstädter auf ihre Heimstärke und viel Geduld.

Den Negativrekord haben sie dann doch nicht knacken wollen, die Anhänger der Schanzer, dafür haben sie sich ganz schön ins Zeug gelegt, Mann und Maus mobilisiert. Die bis heute unerreichte „Bestmarke“ steht, sie datiert aus dem März 2006, damals kamen handverlesene 71 Fans aus Wolfsburg zum Bundesligaspiel mit nach Frankfurt, zwei Jahre später waren es, man lese und staune, immerhin fünf mehr. „Die kommen alle zusammen in einem VW-Bus“, witzelte Eintracht-Sprecher Carsten Knoop seinerzeit.

Bis zur Drucklegung dieser Ausgabe war nicht geklärt, ob die Ingolstädter Sympathisanten alle mit ein paar mächtigen Audi-Q7 hinauf in den Nordwesten reisen werden, viel mehr als die gestern notierten 228 Anhänger bringt der FCI aber nicht mit zum Kräftemessen an den Main. Nicht gerade ein Support, wie man es sich als Tabellensiebzehnter wünscht. „Das ist sicher ein Nachteil für sie“, sagt Eintracht-Trainer Niko Kovac. Nur um gleich anzufügen: „Sie haben aber auch so einen großen Willen, in der Klasse zu bleiben. Und das werden sie auch schaffen.“

Frankfurt Hradecky – Chandler, Abraham, Vallejo, Oczipka – Mascarell, Hasebe – Barkok, Rebic – Seferovic, Meier.

Die Arena im Stadtwald wird gut gefüllt sein, die Hessen rechnen mit 46 000 Besuchern – das ist gegen einen gewiss nicht sonderlich attraktiven Kontrahenten eine gute Auslastung, zumal sich beim DFB-Pokalspiel im Oktober (4:1 im Elfmeterschießen) gerade einmal 6127 Zuschauer im Oval verirrten – und das nicht nur wegen der vom DFB veranlassten Blocksperre. Die Eintracht hat nun auch deshalb so viele Tickets an den Mann und die Frau und die Kinder gebracht, weil sie in der Tabelle von weit oben grüßt, Platz drei ist noch immer eine beinahe surreal anmutende Platzierung. Und der Klub hat diverse Aktionen gestartet, um das Stadion zu füllen, Vereinsmitglieder etwa konnten vier Karten zum Preis von zwölf Euro pro Stück erstehen.

Die Fans meinen es in dieser Saison gut mit der Eintracht, bisher kamen 48 222 Zuschauer im Schnitt zu den Spielen, das sind deutlich mehr als in der zurückliegenden, allerdings auch gruseligen Runde (46 650) und sogar mehr als in der bisher besten Spielzeit der vergangenen Jahre, der Saison 2012/13 (48 068). „Das ist eine Anerkennung für die Mannschaft und den Verein“, findet Kovac. Auch wenn man anmerken sollte, dass schon viele zuschauerträchtige Duelle (Bayern, Dortmund, Schalke, Darmstadt, Köln, Mainz) über die Bühne gingen.

Der Fußballlehrer ist der festen Überzeugung, dass die Atmosphäre bei Heimspielen in kniffligen Momenten ein entscheidender Faktor sein könne. „Das hat eine gewisse Bedeutung.“ Die Eintracht baut auf ihren zwölften Mann, seit April des vergangenen Jahres ist sie in elf Partien zu Hause ungeschlagen. Wenn sie am Ende weit oder gar sehr weit oben stehen wird, hat sie das ihrer Heimstärke zu verdanken.

Kittel? „Hat nicht gepasst“

Kovac ist natürlich auch vor dem heutigen Heimspiel (15.30 Uhr) gefragt worden, ob sein Team jetzt eine Spitzenmannschaft sei. Der 45-Jährige lächelt geduldig und wiederholt wie ein Laienprediger: „Und selbst wenn wir am Ende Dritter werden sollten, sind wir keine Spitzenmannschaft.“ Ganz nett wäre so ein dritter Platz aber trotzdem irgendwie.

Ein Dreier gegen die Gäste aus Bayern, die Kovac nicht als Absteiger, dafür als „eklig und unbequem“ zu bespielende Mannschaft sieht und stärker als Darmstadt 98 einschätzt, wäre da nicht verkehrt. Kovac, der wieder auf Abwehrchef David Abraham bauen kann, geht von einem erneuten Abnutzungskampf mit vielen Langhölzern aus. „Der Druck liegt bei den Ingolstädtern, sie müssen punkten. Das könnte uns in die Karten spielen.“ Vielleicht aber auch nicht.

Bei den Gästen könnte auch Sonny Kittel als Einwechselspieler mitwirken. Kovac freut sich, dass das Eintracht-Eigengewächs in Ingolstadt halbwegs regelmäßige Spielzeiten bekommt. „Hier hat es nicht gepasst“, sagt der Coach. „Er hat sich bei mehreren Trainern nicht durchsetzen können. Vielleicht liegt es manchmal dann doch am Spieler selbst und nicht an den Trainern.“