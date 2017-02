Eintracht Frankfurt: Am Scheideweg

Eintracht Frankfurt muss nach die Niederlage gegen Ingolstadt aufpassen, nicht durchgereicht zu werden.

Den Sonntag hatten die Berufsfußballer der Frankfurter Eintracht zur freien Verfügung. Kein Auslaufen, keine Analysen und vor allen Dingen keine Standpauke. Einfach ab- und das Gehirn ausschalten, vielleicht mal nicht an dieses blöde Fußballspiel denken und diese seltsame Bundesligapartie gegen den FC Ingolstadt samt zugehöriger 0:2-Niederlage aus den Gedanken verbannen. Denn mental seien die Spieler belastet, glaubt Trainer Niko Kovac, im Unterbewussten habe sich etwas eingeschlichen. Vielleicht nicht gerade der Schlendrian und auch keine Sorglosigkeit, aber zumindest das latente Gefühl, vielleicht doch so gut zu sein wie es der Tabellenstand glauben machen will. „Das hat mit den Köpfen zu tun“, antwortete Niko Kovac auf die Frage, was denn gegen die Schanzer schiefgelaufen sei. Um alle Defizite, Kuriositäten und Pannen en detail aufzuzählen, hätte auch der freie Sonntag nicht gereicht.

Bittere Niederlage: Eintracht Frankfurt verliert da Heimspiel gegen den FC Ingolstadt mit 0:2 - und David Abraham durch Platzverweis sowie Jesus Vallejo durch Verletzung.

Eintracht Frankfurt ist nach der Schlappe gegen die Oberbayern in der Wirklichkeit gelandet, hart und unbarmherzig. Erstmals seit zehn Monaten und elf ungeschlagenen Heimspielen sind die Hessen nach einer bemerkenswert schwachen und uninspirierten Darbietung im Stadtwald in die Knie gezwungen worden. Erstmals in dieser Saison haben sie zwei Spiele am Stück verloren, von den fünf Begegnungen im neuen Jahr sind sie gleich dreimal leer ausgegangen, zwei haben sie gewonnen, dabei drei Tore geschossen und acht kassiert.