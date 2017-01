Eintracht Frankfurt: Balanceakt im luftleeren Raum

Vor dem Spiel beim FC Schalke 04 weiß die Frankfurter Eintracht immer noch nicht, wo sie steht. Die Spielweise muss sauberer werden.

Natürlich mutet es vordergründig betrachtet etwas sonderbar an, wenn ein Bundesligatrainer vor dem ersten Rückrundenspiel allen Ernstes gefragt wird, ob die bevorstehende Partie denn eine recht spezielle, die Situation vielleicht sogar schon eine besondere sei. Eintracht-Trainer Niko Kovac hat die Frage indes richtig verstanden und recht cool geantwortet: „Für diejenigen, die uns irgendwo dort sehen, wo wir persönlich uns nicht sehen, ist es jetzt schon ein ganz besonderes Spiel, weil viele ja sagen, wir müssen weiterhin oben bleiben“. Für ihn und seine Mannschaft gelte das nicht. „Wir wissen, wo wir herkommen und was wir wollen. Wir lassen uns nicht unter Druck setzen.“

Zum Spiel Schalke: Fährmann – Höwedes, Naldo, Nastasic – Geis – Schöpf, Kolasinac – Goretzka, Bentaleb – Burgstaller, Choupo-Moting. Frankfurt: Lindner – Abraham, Hector, Vallejo – Chandler, Oczipka – Mascarell, Hasebe – Gacinovic - Hrgota, Meier. Schiedsrichter: Hartmann (Wangen). Der Eintracht fehlen: Hradecky (Rotsperre), Rebic (Gelbsperre), Huszti (Achillessehnenreizung), Fabian (Entzündung des Lendenwirbels), Anderson (Knie-OP), Ordonez (Außenbanddehnung ), Regäsel (Hüft-OP), Russ, Varela, Blum (alle Trainingsrückstand), Medojevic (Knieprobleme), Stendera (Reha nach Kreuzbandriss). « zurück 1 | 1 weiter »

Vor dem Auswärtsspiel heute Abend beim FC Schalke 04 (20.30 Uhr) sind die Frankfurter aber sehr wohl ein wenig unter Zugzwang. Nicht einmal von der tabellarischen Situation her gesehen, sondern eher, was die weichen Faktoren anbelangt. Nach der Auftaktniederlage in Leipzig am vergangenen Samstag (0:3) ist die exzellente Stimmung schon ein wenig gedrückt, was nicht an der Leistung lag, die wegen der völlig verworrenen Umstände (numerische Unterlegenheit und Rückstand nach wenigen Minuten Spielzeit) mit normalen Maßstäben ja gar nicht gemessen werden kann. Aber auch da liegt die Gefahr, die Eintracht weiß nach wie vor nicht, wo sie steht, sie schwebt so ein bisschen im luftleeren Raum. Daher ist die Begegnung in Gelsenkirchen der erste richtige Gradmesser im neuen Jahr, nun müssen die Hessen in dieser Partie, die schon so eine Art Wegweiser ist, Farbe bekennen. Eine weitere Niederlage wäre nicht so leicht zu schlucken und anschließend zu verdauen, sie wäre auch psychologisch schwer zu verarbeiten. Die Eintracht wäre dann mit null Punkten am Stück gestartet, zwei Niederlagen hintereinander gab es in dieser Saison sowieso noch nie, und sie wäre vor der Heimbegegnung in acht Tagen gegen den Lokalrivalen Darmstadt 98 schon unter Druck.