Eintracht Frankfurt: Das große Abenteuer des Andersson Ordóñez

Der neue Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt muss sich in den neuen Welten erst einmal zurechtfinden.

Es ist in den vergangenen Tagen viel Neues auf Andersson Ordóñez eingeprasselt, viel mehr als in seinem ganzen Leben zuvor. Der neue Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt hat gleich zwei Kulturschocks verarbeiten müssen; der erste traf ihn, als er im neuen Jahr in Frankfurt angekommen war. In solch einer Kälte hatte der 1,86-Meter-Mann aus Ecuador noch nie gespielt. „Ich war schon überrascht, wie kalt es werden kann“, sagt der Mann aus Guayaquil. Dort ist er andere klimatische Bedingungen gewohnt. In der Drei-Millionen-Stadt am Ufer des Guaya, 50 Kilometer von der Pazifikküste entfernt, herrscht eine Jahresdurchschnittstemperatur von 25 Grad, es ist die größte und auch die heißeste Stadt des südamerikanischen Landes, immer schwül-warm. Und dann Minusgrade beim ersten Training in Frankfurt.

Der zweite Kulturschock folgte in Abu Dhabi. Da ist es zwar ähnlich warm wie in seiner Heimat, dafür ist er vom Reichtum und Pomp der Vereinigten Arabischen Emirate schier erschlagen, mit großen Augen läuft er durch diese Welt. In seinem Leben hat er Ecuador nie verlassen, für ein knappes Jahr hat er sich mal von seinem Stammklub Barcelona CF, für die er seit der Jugend kickt, zu CD El Nacional ausleihen lassen, das ist ein Klub in Quito, der 2800 Meter hoch gelegenen Hauptstadt. In Europa oder der arabischen Halbinsel war Andersson Rafael Ordóñez Valdez, wie er mit vollem Namen heißt, noch nie. Und dann muss der Stopper auch noch Fußball spielen.

Er sei schon beeindruckt über die Art und Weise, wie gearbeitet wird, ließ der Ende Januar 23 Jahre alt werdende Ecuadorianer übersetzen. „Das ist völlig anders, als ich es bisher gewohnt bin“, sagt er im Gespräch mit den Journalisten. Er fühlt sich dabei sichtlich unwohl, redet mit leiser Stimme, wirkt nervös und zurückhaltend, aber höflich. Nur nichts Falsches sagen in der neuen Umgebung, die für ihn noch so furchtbar fremd und undurchschaubar ist. Diese Herausforderung, sagt er, wolle er aber annehmen, ein anderes Mal spricht er von „einem Abenteuer“, das er bestehen will. Es gebe viele Dinge, an die er sich noch gewöhnen müsse, findet er. Auch erst einmal ans Alleinsein: Seine Freundin und die vier Monate alte Tochter leben noch in Guayaquil.

Schon zuvor hatte Eintracht-Vorstand Fredi Bobic klargemacht, dass Ordóñez „Zeit bekommt, sich zu akklimatisieren“. Er möge sich langsam und in Ruhe eingewöhnen, die Eintracht habe nicht vor, ihn im ersten Spiel gegen Leipzig gleich einzusetzen. Ähnlich wie bei Marco Fabian, der übrigens ein Zimmer mit Ordóñez teilt und genau vor einem Jahr ebenfalls in Abu Dhabi zur Eintracht stieß, gehen die Verantwortlichen davon aus, dass Ordóñez ein Mann er Zukunft sei. Die Verpflichtung sei von langer Hand vorbereitet gewesen, sagte Bobic, seit Mai, Juni des vergangenen Jahres habe Chefscout Ben Manga Kontakt zu dem Linksfuß. „Wir haben Andersson lange und intensiv beobachtet und sind davon überzeugt, dass er uns perspektivisch weiterhelfen kann. Er passt total in unser Anforderungsprofil.“

Mit Guayaquil Meister geworden

Für Ordóñez, der in der abgelaufenen Saison für Guayaquil 22 Spiele bestritt und rund eine Million Euro Ablöse kostet, sprachen seinen Schnelligkeit, seine für einen Verteidiger gute Technik und seine Kopfballstärke. „Er steht an der Schwelle zur Nationalmannschaft“, ergänzte Sportdirektor Bruno Hübner. Sechs Spiele für die U20 Ecuadors hat er bereits bestritten, mit Guayaquil ist er gerade Meister geworden. Das war zuletzt sein Anspruch. Jetzt möchte er „ein großer

Eintracht-Spieler“ werden, sagte er. „Jeder Tag bringt neue Ziele.“

So furchtbar viel weiß Ordóñez, der einen Vertrag bis 2020 unterschrieben hat, nicht von seinem neuen Arbeitgeber, immerhin hält er die Eintracht für einen „seriös arbeitenden Klub“. Die Bundesliga hält er erwartungsgemäß für eine der besten Ligen, gegen Lewandowski oder Aubameyang zu verteidigen, empfände er fast schon als Ehre. Ob er mit Tempo und Härte der Bundesliga zurechtkommt, wird sich zeigen müssen.

Bislang waren Ecuadorianer in der Liga eher die Ausnahme, Carlos Gruezo machte binnen zwei Jahren 18 Spiele beim VfB Stuttgart, Cristian Ramirez kickte kurz beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. In europäischen Ligen sind Antonio Valencia (Manchester United), Jefferson Montero (Swansea City) oder Christian Naboa (FK Rostow) unterwegs, allesamt Nationalspieler. Ecuador belegt im Fifa-Ranking Platz 20, noch vor den Niederlanden (22). Der neue Mann ist nach David Abraham, Bamba Anderson, Fabian und Guillermo Varela der fünfte Süd- oder Mittelamerikaner bei den Hessen.

Andersson Ordóñez, der leise Stopper, will in Europa, will in Frankfurt seine Chance beim Schopf packen. „Meine Freude ist groß, dieses Abenteuer erleben zu dürfen.“ In einer Welt, die ihm noch fremd ist.