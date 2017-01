Eintracht Frankfurt: Der Fluglehrer

Torwarttrainer Manfred „Moppes“ Petz ist zuversichtlich, dass Heinz Lindner auf Schalke seinen Mann steht.

Seine Cola trinkt Moppes Petz aus der Flasche. Nie aus einem Plastikbehälter, nie aus der Dose, nie aus dem Glas, nie aus dem Becher. Er trinkt sie aus der handlichen 0,2 Liter-Flasche, „die Cola“, sagt der Fachmann und grinst sein Moppes-Petz-Lächeln, „ist ja schon im Glas.“ Und aus der Flasche schmeckt es eh am besten. Petz muss es wissen, mehr als 25 Jahre war er bei Coca-Cola einst für Großkunden zuständig. Aber Manfred Petz, wie der Moppes mit richtigem Vornamen heißt, steht viel lieber auf dem Fußballplatz als dass er hinter dem Schreibtisch sitzt – und dort schießt er den Torleuten die Hände wund. Wenn sie denn überhaupt die Fäuste rechtzeitig hoch bekommen.

Petz, seit 2011 Torwarttrainer bei Eintracht Frankfurt, verfügt über einen außerordentlich präzisen und genauso harten Schuss. Sicher, das gehört zwangläufig zu den Grundfertigkeiten von Torwarttrainern, aber mancher Bundesligastürmer könnte sich, was die Schusstechnik angeht, eine Scheibe abschneiden von dem 56-Jährigen. Moppes Petz weiß, was Torhüter brauchen, er war ja früher selbst einer von ihnen, und ein bisschen tickt er immer noch so wie die Ballfänger.

Der Torwart spielt mit

16 Jahre stand er in der Kiste beim FSV Mainz 05, von 1979 bis 1995, danach noch beim SV Wehen. Er hat sich quergelegt zu Zeiten, als die Schlussleute den Rückpass noch gemütlich mit der Hand aufnehmen konnten. Das Torwartspiel habe sich seit damals dramatisch verändert, allein die Anforderungen an das Fußballspezifische seien immens hoch geworden. „Ich glaube wirklich, dass es in jeder Bundesligamannschaft fünf Spieler gibt, die nicht so gut mit links wie mit rechts schießen können wie die Torhüter“, sagt Petz, dazu eröffnen moderne Torwächter mit einem langen Pass bis weit jenseits der Mittellinie mittlerweile fast schon gezielt das Spiel.