Eintracht Frankfurt: Ein Fuß im Sand

Eintracht-Vorstand Axel Hellmann zieht ein positives Fazit des Wüstentrips nach Abu Dhabi.

Es hatte schon ein bisschen was von Abschied, als Eintracht-Vorstand Axel Hellmann am Donnerstag vor die Kameras trat. Fünf Jahre lang reiste der hessische Bundeligist in Folge im Winter zum Trainieren auf die Arabische Halbinsel, der perfekten äußeren Bedingungen wegen und natürlich auch, um Kontakte zu knüpfen in diesen Teil der Welt. Oder wie Hellmann einst sagte: „Um Spuren zu hinterlassen.“

Diese Spuren habe Eintracht Frankfurt in der Tat hinterlassen, es wurden Abkommen getroffen und neue Partnerschaften konnten eingegangen werden. „Wir haben in dieser Region eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz erreicht“, stellte Hellmann fest. Am Mittwoch beim traditionellen Empfang, den dieses Mal nicht mehr die BHF-Bank ausrichtete, habe sich diese Akzeptanz auch an der Anwesenheit von gleich acht Botschaftern manifestiert.

Aktuell sei der Klub eine Partnerschaft mit der sehr einflussreichen Familie al Maskardi eingegangen, die um die 300 Firmenbeteiligungen in der ganzen Welt hält. „Abu Dhabi ist kein Markt für kurzfristige Sponsorensuche“, sagte Hellmann an die Adresse jener Kritiker, die das Frankfurter Engagement gerne in Heller und Pfennig aufgewertet sehen möchten. Um einen Fuß in diesen Markt zu bekommen, sei Geduld gefordert, man müsse dicke Bretter bohren, Nachhaltigkeit sei gefordert. Und man müsse die Mentalität der Region verstehen. Eintracht Frankfurt werde mittlerweile als der Bundesligist wahrgenommen, „der die engsten Beziehungen in dieser Region pflegt.“ Eine Region, die fragil sei, die sich aber entwickele. „Die Emirate sind ein Land, das sich stark liberalisiert.“

Für die Eintracht wäre es ein leichtes gewesen, Anteile des Klubs zu verkaufen. „Doch diese Beteiligungen wollen wir nicht“, sagte Hellmann, das Engagement in den Emiraten sei langfristig angelegt, die Erwartung war nicht, einen neuen Hauptsponsor zu finden. „Wir machen das natürlich auch aus gewinnbringenden Gründen.“ Eine kleine sechsstellige Summe erlöse man.

Im nächsten Jahr wird es wohl kein Wintertrainingslager in Abu Dhabi geben, das liegt daran, dass die Winterpause extrem kurz ist und am 12. Januar 2018 die Saison bereits wieder angepfiffen wird. Die Eintracht wird dennoch ihr Engagement nicht komplett zurückfahren, sondern in kleinerer Besetzung weiterhin gute Kontakte pflegen.