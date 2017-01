Eintracht Frankfurt: Ein Plätzchen im Herzen von Europa

Die Eintracht darf von internationalen Spielen träumen – wenn sie sich nicht von ihrem Weg abbringen lässt und gut aus dem Startblock kommt.

Auch in dieser Woche macht Eintracht-Trainer Niko Kovac wieder die Schotten dicht. Drei Tage vor einem fälligen Pflichtspiel fällt der Vorhang, dann wird ganz geheim hinter schwarzer Sichtschutzplane geübt, in der Regel gibt es pro Woche nur noch ein öffentliches Training. Das ist mittlerweile nicht nur in Frankfurt Usus, die meisten Bundesligisten praktizieren diese Art der Spielvorbereitung. Das Versteckspiel gehört mittlerweile im hochgezüchteten Bundesligageschäft einfach dazu, ja fast schon zum guten Ton.

Selbst im Trainingslager in Abu Dhabi streute Trainer Kovac eine Einheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein, sogar die wenigen Fans wurden gebeten, an jenem Vormittag freundlicherweise mal fernzubleiben. Und es soll gefruchtet haben, eine Freistoßvariante führte zum 1:0 im Testspiel gegen hilflose Chinesen vom FC Changchun Yatei (3:0). Na bitte.

Alles ist professioneller

In Frankfurt, und da ist das Geheimtraining nur das kleinste Steinchen im Mosaik, wird nichts dem Zufall überlassen, die Professionalisierung ist vorangetrieben, die Arbeitsweise auf ein anderes Level gehoben worden. Das fängt bei der personellen Ausstattung des Teams hinter dem Team an, geht bei den medizinischen und wissenschaftlichen Anwendungen weiter und hört bei den durchstrukturierten Wochenplänen auf. Die Tage sind streng getaktet: gemeinsames Frühstück, Yoga, Training, Mittagessen, Behandlung, individuelle Termine wie Sprachunterricht, dazu Sitzungen, Analysen, Besprechungen. Trainer Kovac und sein Funktionsteam verlangen viel von den Spielern, sie erwarten höchste Leistungsbereitschaft und absolute Professionalität. Das ist gut so.

Die Verantwortlichen werden nicht nachlassen. Es ist stets Druck auf dem Kessel, die Fußballer werden gefordert und gepusht, Nachlässigkeiten nicht geduldet. Natürlich besteht da die latente Gefahr der Überfrachtung, in den letzten Spielen des alten Jahres wirkten die Profis mental etwas ausgelaugt, nicht mehr so frisch. Sportvorstand Fredi Bobic glaubt nicht daran. „Um Erfolg zu haben, muss man diese Dinge tun“, sagt er. „Und wir haben enorm viel getan.“

Die Spieler, glaubt Bobic, seien nicht überfordert, im Gegenteil, sie seien an den Aufgaben gewachsen und hätten die Änderungen angenommen und verinnerlicht: „Wir müssen sie gar nicht mehr so antreiben.“ Und klar ist: Der Erfolg gibt der Sportlichen Leitung recht, er hat den Wind in die Segel geblasen, die Fußballer haben gemerkt, dass sich die Schufterei lohnt. Der gesamte Stab hat durch den Aufstieg an die Spitze an Glaubwürdigkeit und Akzeptanz gewonnen.