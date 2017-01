Eintracht Frankfurt: Eine verzwickte Situation

Eintracht Frankfurt hat noch keine richtige Lösung dafür gefunden, die Lücke im Mittelfeld zu schließen.

Wenn es schlecht läuft, kann Eintracht Frankfurt immerhin noch ein Doppeljubiläum feiern: Sollte dem FC Schalke 04 am Freitag im Spiel gegen den hessischen Bundesligisten (20.30 Uhr) ein Tor gelingen, es wäre tatsächlich schon das – Achtung kleines Jubiläum – 2500. Gegentor in der Bundesliga und sogleich – Achtung Doppeljubiläum – das 1500. Tor, das die Eintracht in der Fremde hinnehmen müsste. So kann es, so muss es aber nicht kommen. Denn Heinz Lindner, der tüchtige Vertreter des gesperrten Stammtorwarts Lukas Hradecky, ist ja auch noch da, er wird das Frankfurter Allerheiligste wie seinen Augapfel hüten, und „wir sind felsenfest davon überzeugt, dass er es gut machen wird“, prophezeite am Mittwoch der Frankfurter Trainer Niko Kovac seinem Ersatztorwart. „An ihm wird es nicht liegen.“

Mascarell droht neue Sperre

In Frankfurt ist man tunlichst bemüht, den verkorksten Jahresauftakt mit der 0:3-Niederlage in Leipzig kleinzureden. Das Spiel könne man seriös nicht bewerten, sagte der Fußballlehrer, weil die Eintracht bekanntlich fast die gesamte Spielzeit in Unterzahl unterwegs war. Niko Kovac sagte das auffällig oft. Aber natürlich ist gerade ihm nicht verborgen geblieben, dass einiges nicht funktioniert hat im Frankfurter Spiel: Dass Jesus Vallejo etwa weit von seiner überragenden Hinrundenform entfernt ist, dass die so hochgelobte Dreierkette nur klappt und Sinn macht, wenn Makoto Hasebe den zentralen Innenverteidiger gibt, dass die Lücken, die Szabolcs Huszti und Marco Fabian (kommt erst heute aus dem Berliner Rehazentrum zurück) auch in Gelsenkirchen reißen, nicht adäquat geschlossen wurden, dass dem einzig verbliebenen defensiven Mittelfeldmann Omar Mascarell bereits die zehnte Verwarnungskarte droht und damit eine erneute Sperre.

Derlei Defizite hat das Leipzig-Spiel, losgelöst von der Dezimierung, sehr wohl offenbart. Und Besserung ist nicht direkt in Sicht. Es ist eine zentrale Frage „in dieser verzwickten Situation“, wie Kovac das defensive Mittelfeld schließen will. „Klar könnte ich Aymen Barkok, Mijat Gacinovic oder Max Besuschkow stellen, doch die haben defensiv nicht die Qualität wie Hasebe“, umriss Kovac die „Gretchenfrage“. Der Japaner, der in der Dreierkette überragend agiert, sei der einzige, der auch auf der Sechser-Position spielen könne. Allerdings hat Stopper Michael Hector in Leipzig erneut gezeigt, dass er ein Sicherheitsrisiko ist. Vielleicht probiert es Kovac dieses Mal mit der guten, alten Viererkette.