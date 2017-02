Eintracht Frankfurt: Engpass an neuralgischen Stellen

Nun ist das passiert, was Eintracht Frankfurt nicht hätte passieren sollen: Viele Stammspieler fallen aus, und die Disbalance des Kaders schlägt voll durch.

Vor dem vermeintlich ungleichen Duell mit dem vermeintlichen Leichtgewicht aus Ingolstadt hat der Trainer des vermeintlichen Schwergewichts aus Frankfurt einen Satz gesagt, der kaum Beachtung fand und so ein bisschen unterging. „Wir hatten bisher wenige Verletzungen“, bedeutete Niko Kovac also. „Wenn wir zwei, drei Spieler nicht bei uns haben, ist das nicht so leicht aufzufangen.“ Eine nüchterne und gleichwohl treffende Einschätzung, die für die nahe Zukunft jedoch keine Bilder in rosarot malen lässt.

Klassenbuch: Eintracht gegen Ingolstadt Gut dabei

Kein Eintrag Foto: Stefan Krieger Foto: Stefan Krieger « zurück 1 | 16 weiter »

Die Frankfurter Eintracht wird nun, nach fünf Partien und drei Niederlagen im neuen Jahr, zeigen müssen, ob sie wirklich in der Lage ist, mehrere Ausfälle zu verkraften, Ausfälle von absoluten Stammkräften und Führungsspielern. Sehr viel spricht zurzeit nicht dafür.

In Berlin bei der Hertha werden am Samstag David Abraham wegen einer Rotsperre, Jesus Vallejo wegen eines Muskelfaserrisses und Omar Mascarell wegen seiner zehnten Gelben Karte nicht zur Verfügung stehen. Ein Schlag ins Kontor, zumal ja der Spielgestalter und beste Scorer Marco Fabian (drei Tore, sechs Vorlagen) seit Beginn dieses Jahres mit einer schweren Rückenverletzung ausfällt und weiterhin unpässlich sein wird. Ein Verlust, der so langsam durchschlägt.

Es war klar, dass Eintracht Frankfurt nur deshalb so lange auf einer Erfolgswelle reiten konnte, weil die Mannschaft in der Hinrunde so gut wie unverändert auflaufen konnte – von einer selbst gewollten und dezenten Rotation in vorderster Linie mal abgesehen. Diese Zeiten sind perdu. David Abraham hat der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen. Die Hinausstellung des Argentiniers war berechtigt und irgendwie auch überfällig. In Freiburg und gegen Hoffenheim war er ungeschoren davongekommen, gegen Darmstadt hatte er Glück, dass sein ungeschickter Rempler gegen Peter Niemeyer keinen Strafstoß zur Folge hatte. Die Einlassung von Sportdirektor Bruno Hübner, wonach die Schiedsrichter sich auf Abraham „eingeschossen“ hätten, greift zu kurz. Abraham selbst ist der, der sein Einsteigen auf dem Feld hinterfragen muss.