Eintracht Frankfurt: Finten gegen Stahlbeton

Im kommenden Heimspiel gegen Ingolstadt wird Eintracht Frankfurt wieder Geduld beweisen müssen.

Zwei Tage haben die Profis von Eintracht Frankfurt und deren Trainer Zeit gehabt, die Niederlage von Leverkusen zu verdauen. Aber sehr schwer dürfte das nicht gefallen sein, zumal auch die Konkurrenz zwischen Platz zwei und sieben ihre Spiele verloren hatte – ein Novum in der langen Geschichte der Fußball-Bundesliga. Damit bleibt Eintracht Frankfurt weiterhin auf dem dritten Platz, seit drei Spieltagen schon. Den Umstand, dass praktisch jeder jeden schlagen könne, findet Trainer Niko Kovac attraktiv: Keine Mannschaft, außer den Bayern vielleicht, könnte „irgendwo hinfahren und sagen, die bügeln wir weg“. Das kann auch die Eintracht nicht über den FC Ingolstadt sagen, der an diesem Samstag im Stadtwald gastiert.

Es wird, so viel sei prophezeit, erneut wie gegen Darmstadt 98 ein Geduldsspiel werden, ein Abnutzungskampf und das Suchen nach der einen Lücke im dichten Abwehrkokon der Schanzer. Das ist es, was Eintracht Frankfurt so schwer fällt, nämlich „gegen Stahlbeton anzukommen“, wie Kovac dieser Tage sagte. Den Hessen fehlen die Mittel, dichte, kompakt stehende Reihen auszuhebeln, ihnen fehlen Spieler, die mit einer Aktion, mit einem Dribbling neue Spielszenen und -situationen kreieren können.

Was macht Fabian?

Einer, der das könnte, ist Marco Fabian, der Mexikaner, der in der Vorrunde ausgesprochen positiv aufgefallen war. Der Mittelfeldspieler ist mit drei Treffern einer der torgefährlichsten Akteure, zudem hat er bereits vier Vorlagen gegeben, die zu Treffern führten. Er wäre einer für den besonderen Moment, für den Esprit, an dem es dem Frankfurter Aufbauspiel zuweilen mangelt. Doch Fabian hat in diesem Jahr noch keines der fünf Pflichtspiele bestreiten können: Seit dem Trainingslager in Abu Dhabi, wo er noch alle Einheiten absolvieren konnten, plagen ihn Schmerzen am Rücken. Offizielle Diagnose: Entzündung im Hüftbereich. Die Schmerzen strahlen in den Rücken ab. Befürchtungen, der Mexikaner laboriere an Bandscheibenproblemen, halten sich hartnäckig. Fabian hat einiges versucht, die Schmerzen in den Griff zu bekommen: Eine Spritzenkur in Frankfurt hat er über sich ergehen lassen, zudem hat er Ärzte von Real Madrid in der spanischen Kapitale konsultiert. Es gehe ihm „deutlich besser“, sagte Ende vergangener Woche Sportdirektor Bruno Hübner. Gestern kehrte Fabian nach Frankfurt zurück, in dieser Woche soll er, sofern nichts dazwischen kommt, vorsichtig mit dem Individualtraining beginnen. Wann seriös mit ihm zu rechnen ist, ist offen.