Eintracht Frankfurt: Fleißig vor der Eistonne

Von Siegern und Verlierern des Frankfurter Wintertrainingslagers in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Es gibt eine ganze Menge Dinge, die Eintracht Frankfurt nach dem gut zehntägigen Trainingscamp vermissen wird. Die perfekten Trainingsbedingungen zum Beispiel, die angenehmen Temperaturen und sicher auch der exakt getrimmt Rasenplatz. Die sechs Eistonnen, in die die Frankfurter Profis nach den anstrengenden Einheiten in Abu Dhabi regelmäßig gestiegen sind, gehören ganz sicher nicht dazu. Kalt ist es eh im Stadtwald.

Doch daran werden sich die Profis gewöhnen müssen, die am Sonntag nach siebenstündigem Flug aus der Sonne und einem torlosen Remis gegen Zenit St. Petersburg im Gepäck in Frankfurt angekommen waren. Sie werden sich schnell umgewöhnen müssen, denn in weniger als einer Woche rollt der Ball wieder in der Bundesliga. Und in Leipzig sollen am kommenden Samstag minus zehn Grad Celsius herrschen. Genau dort wird sich also erst weisen, ob in der Wüste erfolgreich gearbeitet wurde und ob das Trainerteam die Hessen auf Vordermann bringen konnte.

Tatsächlich haben die 27 Spieler in Abu Dhabi insgesamt einen guten Eindruck hinterlassen, es wurde fleißig und gewissenhaft gearbeitet, geschlampt hatte keiner, zumindest nicht auffällig. Wer aber zählte zu den Gewinnern, wer zu den Verlierern des Trainingslagers? Hat sich ein Spieler stärker in den Fokus spielen können als andere? Ist jemand durch den Rost gefallen? Echte Verlierer, so viel ist klar, hat es nicht gegeben. Niemand ist abgefallen oder hätte seine Position verschlechtert.

Neuzugang Andersson Ordonez allerdings war schon nach wenigen Tagen mit einer Außenbanddehnung im Knie ausgefallen, einen Großteil der Übungen verpasste er, auf sich aufmerksam konnte er somit nicht machen. Ohnehin zählt der Ecuadorianer nicht zu jenen Spielern, mit denen Trainer Niko Kovac sofort plant. Er soll Zeit bekommen, sich ins Team zu integrieren. Auch Szabolcs Huszti konnte fast eine Woche wegen anhaltender Achillessehnenbeschwerden nicht am Mannschaftstraining teilnehmen, sondern nur eingeschränkt im Kraftraum oder in Laufschuhen üben. Mit ihm rechnet Kovac wieder am Dienstag. Er dürfte, sofern die Schmerzen abgeklungen sind, in Leipzig aber sicher im Team stehen, einfach, weil es kaum Alternativen auf seiner Position gibt. Auch Haris Seferovic, in den letzten Spielen nicht mehr zum Einsatz gekommen, konnte seine Chancen nicht verbessern. Sicher, er erzielte im ersten Testspiel gegen eine harmlose chinesische Mannschaft einen Treffer, im Training fiel er aber nicht besonders auf. Auch seine Körpersprache symbolisierte nicht gerade Übereifer. Ohnehin soll er in dieser Transferperiode noch veräußert werden, die Zeichen stehen auf Trennung.