Eintracht Frankfurt: Gefahren im Endspurt

Eintracht Frankfurt ist darauf angewiesen, dass Leistungsträger in Abwehr und Mittelfeld von Ausfällen verschont bleiben.

Es ist nicht überliefert, ob der in Frankfurt einigermaßen berühmte CK-Wert beim 23 Jahre alten Profifußballer Ante Rebic ein bisschen aus dem Rahmen gefallen ist. Es steht aber zu vermuten. Das Enzym Creatinkinase gibt Aufschluss über Prozesse in den Muskeln, den Grad der Ermüdung oder Abgeschlagenheit. In Frankfurt schwört das Trainerteam auf die Bestimmung der Werte, dosiert und steuert das Training dementsprechend.

Das ist durchaus vernünftig, die hoch belasteten Spieler sollen nicht in Muskelverletzungen hineingejagt werden. Nach der zwar ernüchternden, aber auch nicht wirklich dramatischen 0:3-Niederlage in Leverkusen bedeutete Niko Kovac den ob der Bankdrückerrolle von Ante Rebic verdutzten Reportern: „Wir gucken genau, wer kann und wer nicht – und Ante konnte nicht, Glauben Sie mir.“

Müde Spieler auf die Bank

Das Vertrackte an der Sache: Offensivkraft Ante Rebic war in den letzten Begegnungen der beste Frankfurter Spieler, er gab den Partien in der Bundesliga gegen Darmstadt (2:0) und im Pokal in Hannover (2:1) eine andere Note, er brachte mit seiner Power und seiner „Urgewalt“ (Kovac) neue Impulse, er reißt die Mannschaft mit. Auch in Leipzig, als die Hessen fast die gesamte Spielzeit über in Unterzahl unterwegs waren, war Rebic der mit Abstand auffälligste Eintracht-Fußballer. Insofern war es vordergründig betrachtet sehr wohl überraschend, dass der Kroate ausgerechnet in Leverkusen auf der Bank saß.

Doch Kovac ging kein Risiko ein und setzte auf die Rotation, die übrigens auch den in Hannover ebenfalls starken Haris Seferovic aus der Anfangself spülte. „Rebic hat zuletzt ziemlich viel Betrieb und Meter gemacht. Und wenn ein Spieler müde ist, dann bleibt er draußen, dann spielen erst einmal andere“, begründete der Coach seine Entscheidung.