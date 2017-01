Eintracht Frankfurt: Huszti läuft, Blum nicht

Vor der Partie der Frankfurter Eintracht auf Schalke wird die Liste der Verletzten nicht kürzer - immerhin fängt Szabolcs Huszti wieder mit dem Lauftraining an.

Sehr mannhaft, mit kurzer Hose bei minus sechs Grad nämlich, trat Szabolcs Huszti seinen ersten Dienst nach mehr als zwei Wochen Pause an. Der 33-Jährige, zuletzt wegen hartnäckiger Beschwerden an der Achillessehne unpässlich, drehte am Montag vor der Wintersporthalle ein paar Runden, ehe er sich nach einer halben Stunde wieder in die warme Kabine verabschiedete. „Mal sehen, wie er das Laufen wegsteckt und ob es eine Reaktion gibt“, sagte Eintracht-Trainer Niko Kovac.

Ein Einsatz auf Schalke am Freitag kommt wohl zu früh. Huszti hat fast die gesamte Wintervorbereitung verpasst. Wie lange Marco Fabian ausfällt, ist ebenfalls weiterhin ungewiss, länger als Huszti aber auf alle Fälle. „Wir dürfen keine Wunderdinge erwarten“, so Kovac. Immer noch nicht im Kreise des Teams dabei sind übrigens Guillermo Varela (Sprunggelenk-OP im September) und Danny Blum (Innenbandriss Anfang November). Beide sollten eigentlich schon weiter und deutlich näher an der Mannschaft sein.