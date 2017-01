Eintracht Frankfurt: Im Abenteuerland

Eintracht-Innenverteidiger Andersson Ordonez muss sich in den neuen Welten erst einmal zurechtfinden.

Es ist in den vergangenen Tagen viel Neues auf Andersson Ordonez eingeprasselt, viel mehr als in seinem ganzen Leben zuvor. Der neue Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt hat gleich zwei Kulturschocks verarbeiten müssen; der erste traf ihn, als er im neuen Jahr in Frankfurt angekommen war. In solch einer Kälte hatte der 1,86 Meter große Abwehrrecke aus Ecuador noch nie gespielt. „Ich war schon überrascht, wie kalt es werden kann“, sagt der Mann aus Guayaquil.

Dort ist er andere klimatische Bedingungen gewohnt. In der knapp Drei-Millionen-Stadt am Ufer des Guaya, 50 Kilometer von der Pazifikküste entfernt, herrscht eine Jahresdurchschnittstemperatur von 25 Grad, es ist die größte und auch die heißeste Stadt des südamerikanischen Landes, immer schwül-warm. Und dann Minusgrade beim ersten Training in Frankfurt.

Fremde Länder

Der zweite Kulturschock folgte in Abu Dhabi, da ist es zwar ähnlich warm wie in seiner Heimat, dafür ist er von dem Reichtum und Pomp der Vereinigten Arabischen Emirate schier erschlagen, mit großen Augen läuft er durch diese Welt. In seinem Leben hat er Ecuador nie verlassen, für ein knappes Jahr hat er sich mal von seinem Stammklub Barcelona CF, für den er seit der Jugend kickt, zu CD El Nacional ausleihen lassen, das ist ein Klub in Quito, der auf 2800 Meter Höhe gelegenen Hauptstadt. In Europa oder der arabischen Halbinsel war Andersson Rafael Ordonez Valdez, wie er mit vollem Namen heißt, noch nie. Und dann soll er auf hohem Niveau Fußball spielen.

Er sei beeindruckt über die Intensität und die Art und Weise, wie bei der Eintracht gearbeitet werde, ließ der Ende Januar 23 Jahre alt werdende Ecuadorianer übersetzen. „Das ist völlig anders, als ich es bisher gewohnt bin“, sagt er im Gespräch mit den Journalisten. Er fühlt sich dabei sichtlich unwohl, redet mit leiser Stimme, er ist ein eher reservierter Typ, zurückhaltend und höflich. Nur nichts Falsches sagen in der neuen Umgebung, die für ihn noch so furchtbar fremd und undurchschaubar ist.

Diese Herausforderung, sagt er, wolle er aber annehmen, dann spricht er von „einem Abenteuer“, das er bestehen wolle. Es gebe „viele Dinge, an die muss ich mich noch gewöhnen“, findet er. Auch erst mal ans Alleinsein: Seine Freundin und die vier Monate alte Tochter leben noch in Guayaquil.