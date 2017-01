Eintracht Frankfurt: Johannes Flum verlässt die Eintracht

Mittelfeldspieler Johannes Flum verlässt Eintracht Frankfurt und schließt sich dem abstiegsgefährdeten Zweitligisten FC St. Pauli an.

Das Ende bei Eintracht Frankfurt hat sich Johannes Flum ein bisschen anders vorgestellt. Anfang Dezember des alten Jahres hat er gehofft, es noch einmal in den Kader des Bundesligisten zu schaffen, er hat sich nach fast einjähriger Verletzungspause fit gefühlt, war wieder dabei im Mannschaftstraining. Doch dazu kam es nicht, schlimmer noch: Trainer Niko Kovac strich ihn (und drei weitere Spieler) aus dem Aufgebot für das aktuelle Trainingslager in Abu Dhabi.

Das hat den 29 Jahre alten Mittelfeldspieler, der sich in Frankfurt ausgesprochen wohl gefühlt hat, tief getroffen. „Ich bin enttäuscht“, sagte er, er hätte gerne weiter bei der Eintracht seine Chance gesucht. Doch Kovac baute nicht mehr auf den defensiven Mittelfeldspieler, er spielte in den Planungen keine Rolle mehr. Dies habe er auch offen kommuniziert, sagte Kovac.

Johannes Flum, ein kluger Kopf, hat nicht lange gezögert und einen bis 2018 datierten Vertrag beim abstiegsbedrohten Zweitligisten FC St. Pauli unterschrieben. Die Eintracht bekommt allenfalls eine kleine finanzielle Entschädigung. „Das ist ein traurige Geschichte“, sagte Eintracht-Vorstand Fredi Bobic gestern in Abu Dhabi. „Der Flummi hat ein super Herz und einen super Charakter. Ich habe ihn total gern in der Mannschaft gesehen.“ Aber aufgrund vieler Verletzungen, vor allem der schweren Knieverletzung vom Dezember 2015, hat Flum den Anschluss verloren. Sein letztes Spiel, vier Minuten, machte Flum am 24. Oktober 2015. Ohnehin kam der Mittelfeldspieler, seit 2013 bei der Eintracht, nur auf 54 Pflichtspiele, in dieser Saison spielte er überhaupt nicht, davor fünfmal und davor siebenmal. Im Grunde hatte Flum nur ein richtig gutes Jahr bei der Eintracht, das war in der Saison 2013/14, als er 26 Spiele bestritt, (drei Tore), zehn Europa-League-Spiele machte und unter Armin Veh gesetzt war. „Der Immerspieler“ nannte ihn die FR. Unter Veh-Nachfolger Thomas Schaaf kam der Einbruch, da verlor er seinen Platz im Team und fand ihn nie wieder.

Nach seinem Kniescheibenbruch 2015 hatten die Hessen den Vertrag mit dem gebürtigen Waldshuter noch um ein Jahr verlängert. Johannes Flum, der zuvor beim SC Freiburg spielte, kommt mit der Erfahrung von 131 Bundesligaspielen zum Zweitliga-Schlusslicht. St-Pauli-Coach Ewald Linien schätzt ihn wie Bobic wegen seiner Charakterstärke.