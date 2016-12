Eintracht Frankfurt: Juwel Aymen lässt es funkeln

Der Frankfurter Senkrechtstarter Barkok hat das Zeug dazu, ein Großer zu werden.

Jede Frage beantwortete Aymen Barkok mit einem Lächeln, ach was, mit einem fetten Honigkuchenpferd-Strahlen. Der Jungprofi der Frankfurter Eintracht schwebte nach dem Finale furioso gegen den FSV Mainz 05, von ihm selbst inszeniert und initiiert, auf Wolke sieben irgendwo im Fußballhimmel. „Ein unglaubliches Gefühl“, jauchzte er. „Ich kann es nicht glauben. Ich freue mich riesig.“ Ob er, der 18-Jährige, den vor wenigen Monaten nicht mal die Insider der Frankfurter Fußballszene kannten oder auf dem Zettel hatten, zurzeit seinen Traum lebe? Grinsen. Aber hallo, was für eine Frage. „Auf jeden Fall.“

Aymen Barkok, der Hochtalentierte, schickt sich an, „the next big thing“, wie es auf der anderen Seite des Teiches so simpel heißt, die nächste große Nummer also, zu werden, mehr oder weniger über Nacht und ohne Anlauf. Der junge Mann mit marokkanischen Wurzeln, in Frankfurt geboren und aufgewachsen, ist auf einem guten Wege, die Bundesliga im Sturm zu nehmen und bald in andere Sphären zu gleiten, er ist ein Senkrechtstarter, wie er im Buche steht. „Aymen ist ein Traumfußballer, ein toller Junge“, lobte Trainer Niko Kovac beinahe überschwänglich. „Er ist unser Juwel.“

In der letzten Partie im Jahr 2016 war es der Bursche aus der Frankfurter Nordweststadt, der dem zerfahrenen Spiel die entscheidende Wende gab, der Instinkt- und Straßenfußballer war es, der die aufmüpfigen Mainzer endgültig zur Räson brachte. Sein famoses Solo zum 2:0 und seine nicht minder furiose Vorarbeit zum 3:0-Endstand durch Branimir Hrgotas zweitem Treffer waren alleine schon das Eintrittsgeld wert.

„Es gibt nicht viele in der Bundesliga, die so was können und umsetzen“, sagte Niko Kovac, der schon häufiger mal überlegt hat, den aufstrebenden Jungspund auch schon in die Startelf zu beordern. „Aber wir brauchen auch Qualität von der Bank, das war in der letzten Saison unser Problem, da hatten wir nichts nachzulegen.“

Barkoks Zeit werde noch kommen, und dass er zunächst nur eingewechselt werde, sei kein Problem, führte Kovac aus. „In meiner ersten Saison in Leverkusen war ich 30-mal der zwölfte Mann.“ Da hat sich die Eintracht einen richtig dicken Fisch geangelt und groß gezogen. Der Fachabiturient hat das Zeug dazu, ein Großer zu werden. Bei allen Fehlern, die er mit 18 Jahren natürlich noch macht, und bei aller normaler Unbeständigkeit, die etwa in Wolfsburg durchschlug, schlummert doch immer das Unerwartete, das Zügellose und Spektakuläre, er hat die fußballerischen Fähigkeiten, das Selbstvertrauen und die Unbekümmertheit, um noch spezieller als viele andere Talente zu sein. Seine Spielweise ist irgendwie aus der Zeit gefallen, auf diesem Niveau sieht man nur noch selten Akteure, die so frech und ungezwungen in Dribblings gehen.

„In der Jugend“, erzählte Barkok, „bin ich zwei-, dreimal die Woche mit den Kumpels auf den Bolzplatz“, neben dem Vereinstraining. Auch daher rührten seine Finten und Tricks. Bei allen technischen Fertigkeiten ist er, und auch das ist etwas Besonderes, noch verdammt schnell – eine explosive Mischung.

Barkok, der über die Stationen Rot-Weiss Frankfurt, SG Praunheim und Kickers Offenbach an den Riederwald kam, ist kein Typ, der nun mit dem Lasso wieder eingefangen werden muss. Er ist bodenständig, auch wenn die Gefahr des Abhebens in diesem Alter und bei diesem kometenhaften Aufstieg stets lauert. „Er muss jetzt nicht anfangen, hier herumzufliegen“, betont Kovac. Der Coach selbst wird ihn am Boden halten, wenn es sein muss.

Genauso wie er ihm schon seine Mätzchen austrieb. Die Rastelli-Einlagen gegen Borussia Dortmund erachtete der Fußballlehrer zurecht als unnötig. „Er hat mir gesagt, ich soll es nicht übertreiben“, sagte Barkok. „Es gibt Spieler, die sich dadurch verarscht vorkommen.“ Und vor seiner Einwechslung gegen Mainz, als das Spiel noch nicht entschieden war, erinnerte der Trainer seinen Schützling noch mal an eine gewisse Seriosität. „Ich habe ihm gesagt: Pass auf, Freund, sei nicht zu verspielt, spiele sachlich und bringe deine Aktionen sauber zu Ende.“ Und vor allem müsse er Defensivarbeit verrichten, „da muss er noch lernen.“

Der Mittelfeldspieler selbst ist baff, wenn er seinen Werdegang betrachtet. „Vor einem Jahr hätte ich mir nicht vorstellen können, jetzt da zu sein, wo ich bin.“ Das sei ein Verdienst des Trainers, der Mannschaft und des gesamten Vereins: „Sie geben mir das Vertrauen, und ich will es Spiel für Spiel beweisen.“ Noch vor einem halben Jahr war diese Entwicklung nicht im Entferntesten abzusehen, geschweige denn zu erwarten. Ins sommerliche Trainingslager nahm das Trainerteam, wie oft, einige Jugendspieler mit, die reinschnuppern durften. Barkok war nicht dabei.

Erst im Laufe der Hinrunde erkannte die Sportliche Leitung das enorme Potenzial des Edeltechnikers, zögerte nicht eine Sekunde – und stattete ihn Mitte Oktober mit einem Profivertrag bis 2020 aus. Das hat sich schon jetzt bezahlt gemacht. Der junge Mann hat bereits zwei blitzsaubere, eminent wichtige Tore geschossen und eines vorbereitet, und das in nur fünf Kurzeinsätzen als Einwechselspieler, komplette Spielzeit: 103 Minuten. Dazu brauchen andere Profis ein paar Jahre Anlaufzeit. Barkok, der in der Jugend einen Kreuzbandanriss erlitten hatte, hat bei den Profis inzwischen ebenso viele Tore erzielt wie in der Hinrunde bei der Eintracht-A-Jugend unter Trainer Alexander Schur, für die er auch noch spielberechtigt ist.

Barkok ist ein Versprechen für die Zukunft. Sein ganzer Auftritt wirkt nicht wie der einer Eintagsfliege. Die Eintracht dürfte noch viel Freude an ihrem Rohdiamanten haben. Und wenn er so gut sein sollte, dass er mal nicht zu halten sein wird, dann, sagt Kovac, „können wir zumindest ein bisschen Kleingeld verdienen“.