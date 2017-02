Eintracht Frankfurt: Klarheit zwischen den Ohren

Eintracht Frankfurt sieht sich nicht als Spitzenmannschaft und will Bayer Leverkusen trotzdem auf Distanz halten. Abwehrchef David Abraham fällt verletzungsbedingt aus.

Aus gegebenem Anlass hat der Frankfurter Trainer Niko Kovac vor dem heutigen Spiel bei Bayer Leverkusen darauf hingewiesen, dass Eintracht Frankfurt keine (sic!) Spitzenmannschaft sei. Das mag zwar in der Tabelle so aussehen; die Frankfurter sind Dritter, segeln hart auf Champions League-Kurs, haben hinter Bayern München die zweitwenigsten Gegentore kassiert, aber eine Spitzenmannschaft, nein „das sind wir nicht“.

Eine Spitzenmannschaft, so lautet die Kovacsche Definition, „ist eine Mannschaft, die regelmäßig Europa League oder Champions League spielt, die eine Drei- oder Vierfachbelastung stemmen kann“. Insofern befinde sich die Eintracht keinesfalls auf Augenhöhe mit Bayer Leverkusen, aktuell Platz neun, nicht mal gefühlt. Und Bayer sei für ihn, Kovac, weiterhin und vor allem an diesem Samstag eines: Favorit.

So was gehört natürlich zum verbalen Geklapper vor einem Bundesligaspiel. Wer wäre denn schon so vermessen zu sagen: „Jetzt kommen wir, wer seid ihr“, fragt Kovac rhetorisch in die Runde. Bayer Leverkusen mag gewisse Probleme haben, eine Spielidee zu entwickeln, es mag derzeit Unruhe im Klub herrschen und womöglich steht der Trainer Roger Schmidt, einst Nachfolger von Kovac bei RB Salzburg, arg in der Kritik. Dennoch stelle Bayer weiterhin eine Mannschaft, „mit der in der Bundesliga nur zwei, drei Teams mithalten können“, zudem werde trotz aller Verletzungssorgen eine Elf auflaufen „mit Champions League-Niveau“. Sportdirektor Bruno Hübner spricht gar von einer „Hochgeschwindigkeitsmannschaft, die wir nicht in Fahrt kommen lassen dürfen.“ Aber natürlich werde die Eintracht, die die letzten drei Pflichtspiele allesamt gewonnen hat, mit ordentlich Selbstvertrauen auflaufen. „Wir wollen“, gibt Trainer Kovac die Devise aus, „Leverkusen auf Distanz halten“.

Zum Spiel Leverkusen: Leno – Henrichs, Jedvaj, Toprak, Wendell – Baumgartlinger, Kampl – Bellarabi, Brandt – Kießling, Volland. Frankfurt: Hradecky – Chandler, Hector, Hasebe, Vallejo, Oczipka – Mascarell, Gacinovic – Seferovic, Rebic – Hrgota. Schiedsrichter: Cortus (Röthenbach). Es fehlen der Eintracht: Abraham (Zerrung Oberschenkel), Fabian (Rückenbeschwerden), Varela, Russ (beide Trainingsrückstand), Ordonez (Außenbanddehnung), Medojevic (Knieprobleme), Stendera, Anderson, Regäsel (Reha). « zurück 1 | 1 weiter »

Das Spiel in Leverkusen ist für Niko Kovac natürlich eine besondere Aufgabe. In Leverkusen hat er einst gespielt, von 1996 bis 1999, er kennt noch eine Menge Leute von damals. Und natürlich erinnert sich der 45 Jahre alte Fußballlehrer noch sehr genau an jenen Tag im vergangenen April, als Eintracht Frankfurt 0:3 in Leverkusen unterlag und kein Mensch mehr einen Pfifferling auf die Hessen gesetzt hatte. „Wir hätten da klar in Führung gehen müssen.“ Sonny Kittel, inzwischen beim FC Ingolstadt, hatte eine glasklare Möglichkeit vergeben, der Abstieg schien nach dieser ernüchternden Niederlage besiegelt. „Da standen wir mit dem Rücken zur Wand.“

Zehn Monate später sieht das alles ganz anders auf. „Da sieht man wieder: Harte, ehrliche, konzentrierte Arbeit zahlt sich aus“, findet Kovac. Mittlerweile habe sein Team aber „ein gewisses Niveau“ erreicht, aber „wir sind noch nicht da, wo wir hin wollen“, sagt Kovac, der „Steigerungspotenzial“ sieht. Das Lob, das derzeit allenthalben auf die Mannschaft, aber auch auf ihn niederprassele, sei zwar angenehm, aber „auch zu viel“. Dass ihm jetzt gar ein Engagement beim FC Bayern München zugetraut werde, ehre ihn zwar. Der Erfolg ist „ein Produkt der gesamten Mannschaft“, und da schließt er Funktions-, Ärzte- und Trainerteam sowie Physiotherapeuten explizit mit ein. „Das ist ein schönes Gefühl.“

Für die Begegnung heute Nachmittag, für Frankfurter Verhältnisse zu ungewohnter Zeit um 15.30 Uhr, muss Verteidiger David Abraham passen. Der Argentinier hat sich im Pokalspiel eine leichte Zerrung im Oberschenkel zugezogen, weshalb der 30-Jährige pausieren muss. Ohnehin will Kovac ein wenig rotieren. Kaum 60 Stunden nach dem Pokalspiel müssen die Hessen ja wieder ran. „Wir wollen nicht weinen“, aber Leverkusen hat sich die ganze Woche auf diese Begegnung fokussieren können. Jesus Vallejo wird ins Team zurückkommen, Michael Hector für Abraham verteidigen.

Im Sturm könnte Branimir Hrgota für Alex Meier ins Zentrum rücken, Ante Rebic und Haris Seferovic über die beiden Flügel kommen. Gerade mit der Vorstellung von Rebic ist Kovac sehr zufrieden. Der Spieler, kein pflegeleichter Typ, habe offensichtlich kapiert, um was es geht. „Jetzt ist er auch vom Kopf her da, wo ich ihn haben will“, sagt Kovac. Rebic arbeitet mittlerweile auch nach hinten, sein Spiel werde klarer. Sogar die Unbeherrschtheiten und Nickligkeiten hat er in den letzten beiden Spielen abgelegt. „Er hat verstanden, wenn es inzwischen den Ohren stimmt, dann stimmt es auch unten“, findet Kovac. Nun müsse der 24-Jährige diese Leistung nur noch bestätigen. Darüber hinaus würde Kovac eine Verpflichtung des vom AC Florenz ausgeliehenen Stürmers befürworten.

Ähnlich positiv spricht der Coach von Haris Seferovic, der die Eintracht im Sommer verlassen wird und der in den letzten fünf Bundesligaspielen nur zweimal zu Kurzeinsätzen gekommen war. „Ich spüre, dass Haris lockerer und gelassener geworden ist, er ist nicht mehr so verkrampft.“ Seferovic entwickelt sich immer mehr zum Mann für wenige, aber entscheidende Tore: Siegtor in Nürnberg in der Relegation, Siegtor gegen Dortmund, Siegtor gegen Hannover. Und jetzt in Leverkusen? Dass mindestens ein Tor fallen wird, ist sicher: Noch nie gab es in den bisherigen 63 Duellen zwischen Frankfurt und Leverkusen ein schnödes 0:0. Das ist einmalig in der Bundesliga.